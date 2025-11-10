COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores

En un partido intenso y polémico en Machala, Barcelona SC logró una victoria crucial de 2-1 sobre Orense gracias a dos penales ejecutados por Janner Corozo. Este triunfo mantiene vivas las esperanzas del equipo guayaquileño de acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores . (API)
Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores . (API)
Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores . (API)
Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores . (API)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@eldiario.ec

Barcelona SC consiguió tres puntos de oro este domingo 9 de noviembre al derrotar 2-1 a Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala, en un encuentro válido por la Fecha 5 del primer hexagonal de la LigaPro. La figura del partido fue Janner Corozo, quien convirtió los dos goles del cuadro ‘torero’ desde los doce pasos, sellando una victoria trabajada en condición de visitante.

Así fue el duelo entre Orense y Barcelona SC

El primer tiempo estuvo marcado por constantes interrupciones debido a acciones polémicas que requirieron la intervención del VAR en al menos tres ocasiones. Esto limitó el tiempo efectivo de juego a no más de 20 minutos, obligando al árbitro Lenin Quiñónez a añadir 10 minutos de reposición antes del descanso.

Para la segunda mitad, la intensidad no disminuyó. Aunque Orense intentó inclinar la cancha y generó oportunidades, la falta de puntería les impidió revertir el marcador. Barcelona SC, por su parte, supo resistir y capitalizar sus opciones para asegurar el resultado.

La tabla se ajusta

Con esta victoria, el equipo dirigido por Ismael Rescalvo alcanza las 61 unidades, igualando en puntaje a Liga de Quito, aunque se mantiene tercero por gol diferencia. Orense, tras sufrir su segunda derrota al hilo, se queda con 50 puntos en el fondo de la tabla del hexagonal.

La próxima jornada será decisiva: Barcelona SC enfrentará a Liga de Quito en un duelo directo por el cupo a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que Orense tendrá la difícil tarea de visitar a Independiente del Valle.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores

Más de 20 internos fallecidos se reportan en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Machala, provincia de El Oro

Conciertos de Shakira en Quito: Más de mil policías brindan seguridad dentro y fuera del Estadio Olímpico Atahualpa

Un muerto y tres heridos tras ataque armado en el barrio María Auxiliadora de Manta

Balacera en Manta deja tres muertos, entre ellos un conocido creador de contenido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores

Más de 20 internos fallecidos se reportan en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Machala, provincia de El Oro

Conciertos de Shakira en Quito: Más de mil policías brindan seguridad dentro y fuera del Estadio Olímpico Atahualpa

Un muerto y tres heridos tras ataque armado en el barrio María Auxiliadora de Manta

Balacera en Manta deja tres muertos, entre ellos un conocido creador de contenido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 20 internos fallecidos se reportan en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Machala, provincia de El Oro

Conciertos de Shakira en Quito: Más de mil policías brindan seguridad dentro y fuera del Estadio Olímpico Atahualpa

Un muerto y tres heridos tras ataque armado en el barrio María Auxiliadora de Manta

Balacera en Manta deja tres muertos, entre ellos un conocido creador de contenido

Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO