Barcelona y Liga de Quito definen hoy el segundo lugar y la clasificación directa a la Copa Libertadores

Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentan este domingo 21 de diciembre a las 16h30 (hora de Ecuador) en duelos simultáneos que definirán el segundo puesto del primer hexagonal de la LigaPro y, por ende, la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los albos recibirán a Universidad Católica en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras los toreros visitarán a Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil. El ganador del segundo lugar ingresará directamente al sorteo de grupos; el tercero deberá disputar la fase 2.

Posiciones y escenario previo

Barcelona SC llega a la décima fecha como segundo del hexagonal con 67 puntos y diferencia de gol +10, tras vencer 2-1 a Orense en la jornada anterior. Liga de Quito, por su parte, se ubica tercero con 66 puntos y diferencia de gol +25, después de caer 2-1 ante Libertad. El líder del hexagonal, Independiente del Valle, ya aseguró el primer lugar y el cupo directo.

Cómo se define el segundo puesto

Si Barcelona vence a Independiente del Valle, clasificará directamente a la fase de grupos sin importar el resultado del otro partido. En caso de empate o derrota de Barcelona, Liga de Quito deberá ganar a Universidad Católica para tomar la segunda posición. La única posibilidad de igualdad en puntos se daría con empate de Liga y derrota de Barcelona; en ese escenario, la diferencia de goles (+25 para LDU frente a +10 para BSC) favorece claramente a los albos.

Rival en fase 2 si no logran el objetivo

El equipo que termine tercero deberá disputar la fase 2 de la Libertadores 2026. Según el sorteo realizado por Conmebol, el representante ecuatoriano del cruce C4 enfrentará a Argentinos Juniors, campeón de la Copa Libertadores 1985. El partido de ida se jugará en Ecuador y la vuelta en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, Buenos Aires.

En lo económico y deportivo

La clasificación directa a la fase de grupos garantiza seis partidos en la principal competencia continental, lo que representa un ingreso económico significativo para la planificación del club. En cambio, la fase 2 implica mayor desgaste y riesgo de eliminación temprana.

Ambos encuentros de la jornada decisiva serán transmitidos en vivo a partir de las 16h30 por las señales de Zapping y El Canal del Fútbol.

Por su parte, Orense y Libertad se miden a la misma hora en el estadio Nueve de Mayo, y definen qué club será 1 y 2 en la Sudamericana, donde también están clasificados Macará y Deportivo Cuenca.