COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa

El Decreto Ejecutivo 234 oficializó la tercera designación del presidente Daniel Noboa en el Consejo Directivo del IESS. Bernardo Cordovez se desempeñó como gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess. También fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa.
Bernardo Antonio Cordovez se desempeñó como gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess. Foto: X @AsambleaEcuador.
Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa.
Bernardo Antonio Cordovez se desempeñó como gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess. Foto: X @AsambleaEcuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente Daniel Noboa designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del IESS, en reemplazo de Edgar Lama.

Con la firma del Decreto Ejecutivo 234, Cordovez asume el cargo ante el directorio del IESS, consolidando la continuidad del proyecto de seguridad social que impulsa la administración de Noboa.

El reemplazo se produce tras la renuncia de Edgar José Lama von Buchwald, quien presentó su dimisión el 18 de noviembre. La medida cuenta con el respaldo de la Superintendencia de Bancos, según se detalla en los considerandos del decreto.

Bernardo Cordovez: tercera designación de Daniel Noboa para el IESS

Esta es la tercera designación que realiza el presidente Noboa para el puesto en el IESS. Primero ocupó el cargo Eduardo Peña, luego Edgar Lama, quien también ejerció como Ministro de Salud, y ahora Bernardo Cordovez.

La decisión refleja la dinámica del gobierno para asegurar la continuidad y supervisión de los proyectos estratégicos de la institución, centrados en protección social y afiliados.

Bernardo Antonio Cordovez se desempeñó como gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess. También fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Es Licenciado en Administración Financiera.

Salida de Edgar Lama y mensaje a la ciudadanía

En su cuenta personal de X, Edgar Lama expresó: “Cierro mi ciclo en el IESS. He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa”.

Además, señaló: “Me voy con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos”, reafirmando su compromiso con el proyecto social del gobierno.

Lama destacó que “en lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece. Y yo creo profundamente en este proyecto, en su ética y en su rumbo”.

Asimismo, el exfuncionario aseguró que continuará apoyando hasta que se cumplan todas las metas planteadas, reforzando la continuidad y estabilidad del IESS.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa

Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

Tasa de desempleo en Ecuador bajó a 3,2% en octubre de 2025

Triple homicidio en Manta: sicarios disfrazados de policías mataron a una familia en el barrio El Porvenir

Daniel Noboa anuncia segundo viaje a Estados Unidos tras consulta popular y referéndum 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa

Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

Tasa de desempleo en Ecuador bajó a 3,2% en octubre de 2025

Triple homicidio en Manta: sicarios disfrazados de policías mataron a una familia en el barrio El Porvenir

Daniel Noboa anuncia segundo viaje a Estados Unidos tras consulta popular y referéndum 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela retira concesiones a seis aerolíneas, entre ellas Avianca, LATAM, Iberia y GOL tras suspensión de vuelos por alertas de seguridad

Tasa de desempleo en Ecuador bajó a 3,2% en octubre de 2025

Triple homicidio en Manta: sicarios disfrazados de policías mataron a una familia en el barrio El Porvenir

Daniel Noboa anuncia segundo viaje a Estados Unidos tras consulta popular y referéndum 2025

Sargento revela presunta orden de altos mandos de FAE para borrar video de agresiones en caso Las Malvinas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO