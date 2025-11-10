Daniel Noboa anuncia financiamiento del BID por $250 millones para compra de medicamentos en Ecuador.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará medicamentos en Ecuador con una inversión de $250 millones. El presidente Daniel Noboa destacó que los fondos se destinarán exclusivamente a fortalecer la compra de medicinas y mejorar los servicios de salud pública. El mandatario pidió a su equipo asegurar que “cada centavo” se use para el abastecimiento médico nacional.

“El BID apuesta por el Ecuador con USD 250 millones para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar el servicio de salud pública en todo el país”, expresó Noboa en la red social X.

Compromiso con la salud pública

El mandatario reafirmó su compromiso con millones de ecuatorianos que exigen una atención médica digna y resultados tangibles. Destacó que el Comité de Salud tiene la misión de garantizar la llegada de los recursos al abastecimiento de medicina en hospitales y centros de atención del país.

El BID financia medicamentos en Ecuador en un contexto crítico. Pacientes de distintos hospitales han denunciado durante meses la escasez de medicinas y la falta de insumos médicos en el sistema público.

BID financia medicamentos en Ecuador: detalles

El financiamiento corresponde al proyecto ‘Mejora de la calidad de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles’, acordado tras una reunión entre Noboa y el vicepresidente ejecutivo del BID, Jordan Schwartz.

En Ecuador, las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes incluyen las cardiovasculares, la diabetes, las respiratorias y el cáncer. Este nuevo crédito busca reforzar la atención médica preventiva y garantizar medicinas para estos padecimientos.

Ecuador enfrenta una crisis sanitaria

Investigaciones del Ministerio de Salud revelaron que miles de fármacos destinados a hospitales públicos terminaban vendidos en farmacias clandestinas, mientras los centros médicos continuaban desabastecidos.

Ante esa situación, el Gobierno anunció en octubre el inicio de una compra masiva de medicinas y dispositivos médicos bajo declaratoria de emergencia, con el fin de restablecer el suministro en el sistema de salud.

Plan integral para reactivar el sistema de salud

La medida se suma a la creación del Comité Nacional de Salud Pública (Consap), encargado de fiscalizar los procesos de compra y garantizar la transparencia. El presidente Daniel Noboa también comprometió una inversión adicional de $200 millones para fortalecer la red hospitalaria pública.

Es así que este nuevo préstamo del BID complementa los $400 millones otorgados en junio para combatir la violencia criminal y los $77 millones destinados a energías renovables, reflejando el creciente apoyo internacional al país.