Biess activa facilidades de pago para crédito hipotecario

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció las nuevas facilidades de pago Biess dirigidas a clientes con crédito hipotecario. La medida busca aliviar la carga financiera de afiliados y jubilados. La entidad comunicó la decisión mediante sus redes oficiales. Además, activó herramientas digitales para facilitar el proceso.

Las facilidades de pago Biess permiten reducir cuotas mensuales, ampliar plazos o cambiar condiciones contractuales. El banco enfocó la iniciativa en clientes con mora, deudas vencidas o pagos al día. La estrategia responde al contexto económico actual. Asimismo, prioriza trámites ágiles y simulaciones personalizadas.

Biess incorpora un simulador para arreglar crédito hipotecario

Para aplicar estas facilidades, el Biess implementó un nuevo simulador de arreglo de obligaciones en su plataforma digital. Esta herramienta permite evaluar escenarios reales de pago. El sistema muestra alternativas según la situación financiera del usuario. Además, entrega resultados inmediatos.

El simulador presenta tres opciones disponibles: refinanciamiento, reestructuración y novación. Cada alternativa incluye condiciones específicas y plazos diferenciados. El banco busca transparencia en la información. Así, el cliente elige la opción que mejor se ajusta a su capacidad de pago.

Crédito hipotecario: cómo acceder a las facilidades de pago Biess

El trámite inicia en el portal oficial www.biess.fin.ec. El usuario debe seleccionar la opción “Arreglemos”. En ese espacio, el sistema despliega todas las alternativas disponibles con sus detalles. Además, explica requisitos y beneficios.

Luego, el cliente ingresa con su usuario y contraseña del Biess. La plataforma valida automáticamente si califica para un arreglo del crédito. En caso favorable, el sistema solicita documentación. Posteriormente, el usuario entrega los respaldos en una agencia física.

Facilidades de pago Biess: refinanciamiento para clientes en mora o riesgo de incumplimiento

El refinanciamiento está dirigido a clientes en mora o próximos a incumplir sus obligaciones. Esta alternativa permite reducir cuotas mensuales. Además, amplía el plazo del crédito hipotecario. El objetivo es evitar el deterioro de la deuda.

Con esta opción, el Biess ajusta el calendario de pagos. El afiliado obtiene mayor liquidez mensual. La medida reduce el riesgo financiero. También fortalece la continuidad del crédito.

Reestructuración para deudas vencidas

La reestructuración aplica a créditos con obligaciones vencidas. En este caso, el banco abre una nueva operación crediticia. Esta acción cancela el préstamo anterior. Luego, consolida el capital, los intereses y la mora acumulada.

El nuevo crédito establece condiciones actualizadas. El cliente retoma pagos bajo un esquema más viable. El Biess busca recuperar cartera. Asimismo, protege la estabilidad financiera del afiliado.

Novación para quienes mantienen pagos al día

La novación está dirigida a clientes que cumplen puntualmente con sus cuotas. Esta opción permite modificar las condiciones iniciales del crédito. El proceso cierra la obligación original. Posteriormente, abre un nuevo préstamo distinto.

Con la novación, el afiliado accede a condiciones más convenientes. El banco ajusta tasas, plazos o montos. Esta facilidad fortalece la planificación financiera. Además, incentiva el cumplimiento sostenido.