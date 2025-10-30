Billie Eilish lanza dura crítica a los multimillonarios: “El dinero puede cambiar vidas si se usa para algo más que acumular poder”.

Durante la ceremonia de los Premios a la Innovación de la revista Wall Street Journal (WSJ), celebrada el 29 de octubre en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la cantante estadounidense Billie Eilish, de 23 años, aprovechó su discurso de aceptación para lanzar una crítica directa a los multimillonarios presentes.

La artista recibió el reconocimiento a la Innovación Musical por su influencia artística y su compromiso con causas sociales y medioambientales. Sin embargo, su intervención fue mucho más que una simple expresión de agradecimiento.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca. Si tienen dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesitan”, declaró Eilish, despertando murmullos entre el público.

“Si son multimillonarios, ¿por qué lo son?” -Billie Eilish

En un tono desafiante y con su característico humor, la ganadora de múltiples premios Grammy fue más allá. Se dirigió directamente a los más ricos de la sala: “Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí… regalen su dinero, enanos”.

La frase provocó una mezcla de risas incómodas y aplausos discretos. Esto fue especialmente notable porque entre los invitados se encontraban figuras de alto perfil como Mark Zuckerberg, Hailey Bieber, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock, Tory Burch y Karlie Kloss.

Según la revista People, Zuckerberg, cuya fortuna asciende a 257 mil millones de dólares, fue uno de los pocos que no aplaudió la intervención de la cantante.

Un llamado a la empatía y a la acción

El discurso de Eilish evidenció una vez más su compromiso con la igualdad social y el medio ambiente. Estas son causas que ha defendido desde los inicios de su carrera. En su mensaje, cuestionó la acumulación de riqueza frente a las múltiples crisis humanitarias y ambientales que enfrenta el planeta.

Paradójicamente, en la misma gala, la esposa de Zuckerberg, Priscilla Chan, fue reconocida como Innovadora en Filantropía Científica de 2025 por la Iniciativa Chan Zuckerberg. Esta busca desarrollar herramientas médicas para tratar enfermedades complejas. Aunque el matrimonio ha prometido donar el 99 % de sus acciones de Meta a proyectos sociales, las palabras de Eilish expusieron la tensión entre la filantropía y la concentración de poder económico.

Billie Eilish predica con el ejemplo

Antes de su discurso, el presentador del evento, Stephen Colbert, reveló que la cantante había donado 11,5 millones de dólares de las ganancias de su gira Hit Me Hard and Soft. Estos fondos se destinarán a proyectos ambientales y de justicia social. “Gracias, Billie, por permitirme compartirlo. Es extraordinario”, dijo Colbert ante la ovación del público.

Los fondos serán destinados a iniciativas de equidad alimentaria, justicia climática, reducción de emisiones de carbono y programas de sostenibilidad global. Eilish, quien ha impulsado campañas de moda sostenible y proyectos de concienciación ecológica, ha reiterado que “no hay manera de disfrutar del éxito si el planeta se está destruyendo”.

Una voz joven con conciencia global

A sus 23 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas más influyentes de su generación. Ello no es solo por su música innovadora, sino también por su voz crítica y compromiso social. Su intervención en los Premios WSJ no solo puso en evidencia la desigualdad económica, sino también la necesidad urgente de liderazgos con empatía y responsabilidad. “El dinero puede cambiar vidas. Pero solo si se usa para algo más que acumular poder”, fue la frase con la que cerró su discurso. Rápidamente, se viralizó en redes y fue celebrado por miles de seguidores en todo el mundo.