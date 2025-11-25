Black Friday dinamiza el comercio en Santo Domingo con descuentos y mayor afluencia de compradores

Santo Domingo activa ofertas del Black Friday con descuentos de hasta 60%, mayor afluencia de clientes y expansión de promociones que marcan el inicio de la temporada navideña.

El Black Friday 2025 en Santo Domingo, que comenzó a mediados de noviembre, impulsa las ventas en comercios locales, gracias a descuentos agresivos y facilidades de pago que buscan aprovechar el aumento de compradores en la antesala de la temporada navideña.

Descuentos para atraer a nuevos clientes

Para comenzar, locales como Carlin Calzado, ubicado en Santo Domingo, activaron desde noviembre promociones que alcanzan hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Su encargado, Jorge Ureta, señala que la tienda mantiene ofertas que incluyen pagos con efectivo, transferencia o tarjeta, además de beneficios especiales con entidades crediticias como diferidos sin interés y meses de gracia.

Asimismo, Carlin extiende sus promociones hasta finales de diciembre, lo que facilita que más clientes encuentren oportunidades de compra. “Tenemos tarjetas con beneficios de hasta tres meses sin intereses y dos meses de gracia”, explica Ureta, quien confirma que el uso de tarjetas aumenta durante esta temporada.

Además, las ofertas incluyen artículos variados como calzado de dama y caballero, mochilas, carteras, perfumes y accesorios, lo que amplía el atractivo para distintos segmentos de consumidores.

Afluencia aumenta en comparación con otros meses

Posteriormente, comerciantes confirman que el Black Friday impulsa la llegada de compradores que anticipan sus compras navideñas. Según Ureta, este evento “activa promociones que no se ven durante el resto del año” y genera mayor presencia en los locales comerciales, en especial entre el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre, fechas de mayor tráfico proyectado.

En este contexto, la tendencia responde también al adelanto del décimo tercer sueldo en instituciones públicas y privadas, lo que mejora la liquidez del consumidor. Sin embargo, Ureta destaca que “no todos los trabajadores reciben el décimo en noviembre”. Por lo que muchos clientes también reservan presupuesto para diciembre, cuando continúa la compra de regalos y artículos del hogar.

Como resultado, el Black Friday se convierte en la “puerta de entrada” de la temporada navideña, donde se registran los mayores volúmenes de ventas históricas en el comercio local.

Otras marcas también se suman a la campaña

De igual manera, empresas como Oro Fino iniciaron descuentos desde los primeros días de noviembre. Su especialista de marketing, Génesis Castro, confirma que activar promociones antes del 29 de noviembre permitió captar compradores que iniciaron sus gastos con la acreditación del décimo. “Esta temporada marca el inicio de la campaña navideña y permite ofrecer precios especiales para nuestros clientes”, afirmó.

Castro señala que Oro Fino mantiene un 20% de descuento exclusivo hasta el 29 de noviembre. Además anticipa nuevas promociones para diciembre, con el objetivo de mantener la competitividad del mercado.

Asimismo, esta estrategia responde al comportamiento nacional. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Black Friday 2024 generó USD 1.230 millones en ventas, lo que representó un aumento del 46% respecto a 2023. Además, el Cyber Monday alcanzó USD 1.000 millones, un crecimiento del 30% frente al mismo período del año anterior, cifras que fortalecen las expectativas para 2025.

El Black Friday se expande como temporada comercial

En la actualidad, el Black Friday dejó de ser un solo día en Ecuador. Muchas marcas aplican el modelo de “Semana del Black Friday”, “Black November” o “Cyber Week”. Esto permite mantener precios bajos durante varios días y sostener el flujo de ventas.

Por ejemplo, comercios de Santo Domingo mantienen inventario reforzado, horarios extendidos que llegan hasta la medianoche y campañas publicitarias intensivas en redes sociales y televisión. Estas acciones buscan competir con grandes cadenas y retener al cliente dentro de la ciudad, fortaleciendo el comercio local.

Además, múltiples tiendas ofrecen beneficios financieros como meses sin intereses, convenios con tarjetas y facilidades de pago. Esto se convierte en un motor clave para atraer al consumidor que desea comprar sin afectar su presupuesto mensual.

Consejos para comprar con seguridad

En este escenario, los comerciantes recomiendan planificar las compras para evitar gastos innecesarios. Realizar listas, comparar precios y validar la reputación de cada tienda son pasos importantes para cuidar el presupuesto. También sugieren considerar el Cyber Monday, ideal para quienes prefieren comprar en línea y evitar multitudes.

Finalmente, los comerciantes de Santo Domingo esperan que las ventas superen las cifras del año pasado gracias al adelanto de compras. Además de las nuevas promociones y mayor interés del consumidor. Con ello, el Black Friday marca el inicio oficial de la temporada navideña en la capital tsáchila considerada como una de las más comerciales del Ecuador.