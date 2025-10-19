COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Bloqueos viales persisten en el día 28 del paro nacional en Ecuador

Las interrupciones, reportadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, responden al rechazo por la eliminación del subsidio al diésel.
Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

Comunidades indígenas y manifestantes mantienen bloqueadas al menos 18 vías en las provincias de Imbabura, Pichincha y Carchi durante el día 28 del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las interrupciones, reportadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, responden al rechazo por la eliminación del subsidio al diésel. 

El malestar social se concentra en puntos estratégicos de la Panamericana Norte (E35), principal arteria vial del país. En Pichincha, la AMT confirmó el cierre total de la Avenida Panamericana Norte y Leonidas Proaño, en sentido Quito-Guayllabamba, debido a la presencia de manifestantes.

Asimismo, se mantiene suspendido el tránsito en Guayllabamba-Tabacundo por protestas en el sector La Aduana; la E-28 Tabacundo-Cajas, bloqueada en Cajas Jurídica y Virgen; y la ruta Quito-Cayambe, con interrupciones en Cangahua-Pingulmí.

Otros tramos afectados incluyen la E35 Cayambe-Cajas, cerrada en San Isidro del Cajas, y Quito-Guayllabamba, con manifestantes en Oyacoto. En San Miguel del Común, la Panamericana permanece clausurada por decisión comunitaria, lo que impide el flujo vehicular hacia el norte.

Impactos en la movilidad y el abastecimiento

Estos bloqueos viales, verificados por ECU 911 , han generado desvíos obligatorios y demoras de hasta varias horas para conductores. En Imbabura, la provincia más impactada con 12 cierres confirmados, se reportan obstáculos como montículos de tierra y troncos en la E35 Otavalo-Cotacachi, en ambos sentidos, a la altura de Ilumán, Pinsaquí, Partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche.

Adicionalmente, la E35 Cajas-Otavalo está interrumpida desde El Camal de Otavalo hasta Gonzales Suárez, pasando por San Juan, Quichinche, La Joya, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael y Caluquí.

La vía Antigua Quiroga-Otavalo se encuentra cerrada en La Loma, Río Blanco y San Eloy.

Otros cierres incluyen Cotacachi-Apuela-García Moreno, a la altura de Cuicocha en el sector La Cruz; Zuleta-Rumipamba, vía Ibarra-Olmedo/Cayambe, bloqueada en La Cadena y Puente de Rumipamba; y la E35 Antonio Ante-Otavalo, en El Salado y el semáforo de San Roque.

Además, la Antigua Ibarra-Atuntaqui está suspendida en Pucahuayco y San Antonio; Atuntaqui-Imantag, en el Puente de Imantag; Ibarra-Imbaya-Urcuquí, en Coñaqui; Otavalo-Selva Alegre, desde la E35 hasta San Eloy; y Antigua Atuntaqui-San Roque, en Hatun Rumi y San Luis de Agualongo.

Por su parte, en Carchi se registra un cierre en Bolívar-Piquiucho, motivado por manifestantes en los sectores de Piquiucho y El Izal, según el último boletín de ECU 911. Estas interrupciones se suman a reportes previos de restricciones en la E187 El Ángel-Mira-Mascarilla, aunque esta última se habilitó parcialmente el 18 de octubre.

Antecedentes del conflicto y evolución de los bloqueos

El paro nacional inició el 22 de septiembre de 2025, como respuesta inmediata al decreto presidencial que suprimió el subsidio al diésel para reducir el déficit fiscal estimado en 1.100 millones de dólares y combatir el contrabando de combustibles hacia Colombia y Perú. Esta medida, similar a las de 2019 y 2022 bajo gobiernos anteriores, ha movilizado a indígenas, transportistas y estudiantes, replicando patrones de protestas históricas que obligaron a retrocesos en políticas económicas.

 

