Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró este viernes 14 de noviembre de 2025 en una fábrica ubicada en el complejo industrial de Spegazzini, en Ezeiza, Argentina. La emergencia ha provocado varios heridos y daños materiales significativos en estructuras cercanas. Al menos ocho compañías de bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego, cuya causa aún se desconoce.

El incidente ocurrió en una planta industrial dedicada a la producción de materiales plásticos y químicos. Según testigos, la detonación se escuchó a varios kilómetros y generó una columna de humo negro visible desde la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Gastón Granados, intendente de Ezeiza, confirmó la magnitud del suceso en declaraciones a la prensa local.

Bomberos de varias compañías en la escena

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver qué ocurrió”, señaló el jefe comunal desde el centro de operaciones montado en el predio. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) reportó el traslado de cuatro personas al Hospital Eurnekian de Ezeiza. Ellos presentaban quemaduras de primer y segundo grado.

Dos de los heridos son empleados de la fábrica; los otros dos, transeúntes que circulaban por la zona en el momento de la explosión. Las autoridades aún no reportaban la existencia de víctimas fatales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ezeiza, junto a unidades de Tristán Suárez, Canning y La Unión, desplegó 42 efectivos y doce autobombas.

Almacenamiento de sustancias inflamables

El operativo incluye el uso de espuma química para contener el avance de las llamas, que afectan una superficie de 1.200 metros cuadrados. La Policía Bonaerense cortó el tránsito en un radio de 500 metros y evacuó a 150 trabajadores de empresas vecinas. La empresa afectada, identificada como Polímeros del Sur S.A., opera desde 2018 y emplea a 85 personas.

Según registros de la Secretaría de Industria de la Nación, la planta cuenta con habilitación para el almacenamiento de sustancias inflamables, incluyendo tolueno y acetona. Inspectores de la Dirección Provincial de Seguridad Eléctrica, Comunicaciones y Emergencias (Dipyse) iniciaron peritajes. Esto para determinar si fallos en instalaciones eléctricas o manipulación de materiales peligrosos pudieron desencadenar la explosión.

Complejo industrial y otras emergencias

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires activó el protocolo de emergencia industrial y coordinó con Defensa Civil. Hasta el cierre de esta edición, el fuego se encontraba contenido en un 70%, según informe del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de Ezeiza. El complejo industrial de Spegazzini alberga 42 empresas y genera 3.200 empleos directos, según datos del Municipio.

En 2024 se registraron tres incidentes menores en este mismo complejo por fugas químicas, hechos que no dejaron heridos. La última explosión de magnitud similar en la zona ocurrió en 2021, en una metalúrgica de Monte Grande, con saldo de dos fallecidos.