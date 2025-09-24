Bomberos: Intoxicación en procesadora pesquera de Montecristi fue causada por monóxido de carbono

Un grupo de trabajadores resultó intoxicado por monóxido de carbono en la madrugada del 23 de septiembre de 2025 en una procesadora de pescado en Montecristi, Ecuador, luego de que un montacargas con motor de combustión interna operara dentro de una cámara cerrada. El hecho activó un amplio operativo del Cuerpo de Bomberos de Montecristi, con apoyo de Manta y Jaramijó, que trasladaron a los afectados a distintos hospitales.

El operativo de emergencia

El comandante Juan Carlos León, del Cuerpo de Bomberos de Montecristi, explicó que la primera alerta se recibió a las 2h15 de la madrugada a través del ECU-911. En un inicio se reportó como una presunta fuga de amoníaco, pero tras las mediciones se determinó que se trataba de monóxido de carbono.

“Se movilizaron tres ambulancias y una unidad de ataque de Montecristi, además del apoyo de Manta con una ambulancia, una unidad de ataque y la unidad de materiales peligrosos. Jaramijó aportó otra ambulancia”, precisó León.

Los bomberos realizaron labores de ventilación y extracción de gases desde la madrugada hasta las 10h00 de la mañana, para garantizar que las instalaciones quedaran libres de contaminantes y se pudieran retomar las actividades.

Estado de los trabajadores afectados

El comandante informó que los trabajadores presentaron síntomas como náuseas, vómitos, mareos y dificultad respiratoria, pero ninguno sufrió afectaciones mortales.

Las víctimas fueron trasladadas al IESS de Manta, al Hospital Rodríguez Zambrano y al Subcentro de Salud Santa Marta. “Alrededor de las cinco de la mañana cinco trabajadores recibieron el alta médica, y uno más permaneció bajo observación hasta las ocho y media”, añadió León.

El comandante Julio Roca, del Cuerpo de Bomberos de Manta, complementó que la intoxicación se produjo porque el montacargas operaba en una cámara de producción a bajas temperaturas, lo que facilitó la acumulación de humo en un espacio cerrado.

Confirmación de la causa

Roca explicó que los equipos de monitoreo confirmaron la ausencia de fuga de amoníaco. “La acumulación de gases provenía del motor de combustión interna del montacargas. El monóxido de carbono es altamente riesgoso, pues puede causar cefalea, vómitos, síncopes e incluso paros respiratorios en exposiciones prolongadas”, detalló.

Los bomberos descartaron de manera oficial la versión inicial de fuga de amoníaco, difundida en los primeros reportes de la emergencia. Las mediciones de gases realizadas por equipos especializados confirmaron que la fuente era el monóxido de carbono.

Medidas y recomendaciones

La planta pesquera ejecutó acciones de sanitización y ventilación total antes de retomar actividades. Además, se comprometió a aplicar las recomendaciones de los bomberos en cuanto a seguridad laboral.

Roca advirtió que todo equipo de combustión interna debe ubicarse en espacios externos y ventilados, para evitar la acumulación de gases. Recordó un caso previo en un local comercial en Manta, donde un generador instalado dentro de un recinto cerrado causó intoxicaciones similares.

El Cuerpo de Bomberos de Montecristi realizará una reinspección en la empresa para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas y evitar futuros incidentes. En caso de reincidencias, se analizarán posibles sanciones a la compañía.

Contexto de seguridad laboral

En el sector pesquero del litoral ecuatoriano son frecuentes las emergencias relacionadas con fugas de amoníaco en compresores de refrigeración, debido al uso de este químico en el procesamiento de pescado. Sin embargo, en este caso el origen fue distinto.

Según León, este es el primer incidente registrado por intoxicación con monóxido de carbono en la zona industrial de Montecristi. Las autoridades reiteraron que la prevención y el cumplimiento de protocolos de seguridad son fundamentales para resguardar la salud de los trabajadores.

