Bonnie Blue, famosa modelo OnlyFans, enfrenta hasta 15 años de cárcel por presunta violación de ley antipornografía en Bali

Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, fue arrestada el pasado 5 de diciembre de 2025 en un estudio de alquiler en Bali, Indonesia, junto a 17 turistas, por presuntamente violar la ley antipornografía del país.

Esto podría acarrearle hasta 15 años de prisión y una multa de 6.000 millones de rupias (alrededor de 541.000 dólares), según autoridades locales que actuaron por denuncias ciudadanas.

El delito de Bonnie Blue

La policía de Bali realizó una redada en el estudio alquilado, donde incautaron cámaras profesionales de video, grandes cantidades de preservativos, medicamentos para disfunción eréctil y una camioneta azul rotulada como ‘Bonnie Blue’s BangBus’, según reportes de la policía provincial.

Bonnie Blue, originaria de Nottinghamshire, Reino Unido, y dos hombres de su equipo permanecen en investigación. Mientras que 15 australianos, de entre 19 y 40 años, fueron liberados tras interrogatorios.

La detención se originó en denuncias de residentes locales preocupados por actividades de producción de contenido explícito, detalló el New York Post.

Publicaciones en la cuenta de Instagram de Bonnie Blue, con más de 500.000 seguidores, mostraban invitaciones a jóvenes mayores de 18 años para participar en su gira BangBus durante la semana de escolares en Bali, un período vacacional australiano.

Indonesia es tajante con su rechazo a la pornografía

Indonesia, de mayoría musulmana, aplica la Ley de Pornografía de 2008. Esta prohíbe la producción, distribución y posesión de material explícito con penas de hasta 15 años de cárcel y multas.

La norma se extiende a extranjeros, como en el caso de una mujer estadounidense de 44 años deportada en septiembre pasado por organizar un retiro de intimidad en Seminyak, Bali.

Expertos como Philo Dellano, de la firma PNB Immigration en Yakarta, indicaron que los extranjeros suelen enfrentar deportación y prohibición de reingreso en lugar de juicios plenos, según News.com.au.

Bonnie Blue y sus desafíos virales

Bonnie Blue es una creadora de contenido para adultos británica conocida por sus desafíos virales en OnlyFans y redes sociales. Saltó a la fama en 2024 al promocionar retos extremos, como encuentros con 1.057 hombres en 12 horas.

En noviembre de 2024, a la mujer la expulsaron de Australia y Fiji por trabajar sin permisos adecuados al planear contenido similar. Mientras que en enero pasado, la plataforma OnlyFans la vetó por violar reglas sobre contenido extremo.

Actualmente, la británica ya no está en custodia policial en Bali. Sin embargo, no está completamente libre: su pasaporte permanece incautado, se le prohíbe salir de Indonesia y está bajo investigación de las autoridades de inmigración.