Brasil: detienen a mujer que se hacía pasar por dentista y realizó extracciones sin formación profesional

La Policía Civil de Brasil detuvo a Gleyza Vasconcelos de Oliveira, de 42 años, acusada de hacerse pasar por dentista y ofrecer falsos tratamientos de implantes dentales en varias ciudades, donde presuntamente realizó extracciones sin formación profesional y habría estafado a decenas de víctimas, según las autoridades.

Detención de la falsa dentista

Según el reporte policial, Vasconcelos de Oliveira no contaba con ningún tipo de formación en odontología, pero aun así llegó a realizar procedimientos invasivos, incluyendo extracciones dentales. La acusada promovía tratamientos que, de acuerdo con la investigación inicial, nunca se concretaron.

La Policía Civil informó que la mujer fue detenida tras una serie de denuncias acumuladas por personas que afirmaron haber pagado por tratamientos de implantes que jamás recibieron. Varias de ellas aseguraron haber sufrido perjuicios económicos y afectaciones derivadas de la pérdida de piezas dentales.

El caso generó repercusión en medios locales debido al número de denuncias y la gravedad de las prácticas atribuidas a la acusada.

Modus operandi y captación de víctimas

Las autoridades explicaron que la mujer convencía a las víctimas para pagar por adelantado los tratamientos, con la promesa de colocación de implantes dentales. El perjuicio económico total habría superado los 14 mil dólares, según datos preliminares de la investigación.

El investigador Cícero Túlio, responsable del caso, explicó al medio UOL que al menos 15 personas se presentaron formalmente a denunciar. Sin embargo, la Policía ya identificó cerca de 50 registros relacionados con el mismo tipo de estafa en distintos puntos del país.

De acuerdo con la investigación, la acusada realizaba extracciones bajo el argumento de “preparar los maxilares para los implantes”. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los supuestos tratamientos no se efectuaban y que varias víctimas quedaron sin piezas dentales después de las intervenciones.

Las autoridades también señalaron que la acusada habría actuado durante un periodo prolongado sin levantarse sospechas iniciales debido al carácter itinerante de su actividad.

Allanamientos y pruebas incautadas

En medio de las diligencias, la Policía allanó la vivienda de Vasconcelos de Oliveira. En el lugar se encontraron instrumentos odontológicos, recibos, registros y otros elementos considerados relevantes para el proceso penal. Todos los artículos serán sometidos a peritajes para determinar su uso y origen.

Los investigadores también analizan posibles cómplices o colaboradores, aunque hasta el momento no se han conocido detenciones adicionales. Las autoridades no descartan que la mujer haya operado en diferentes estados, por lo que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanza la investigación.

Cargos que enfrentará por hacerse pasar como dentista

Gleyza Vasconcelos de Oliveira quedó a disposición de la Justicia brasileña, donde deberá responder por varios delitos, entre ellos estafa, falsedad ideológica, ejercicio ilegal de la medicina y lesiones graves, de acuerdo con la tipificación del Código Penal.

Las autoridades recordaron que el ejercicio ilegal de profesiones de la salud representa un riesgo significativo para la integridad de las personas y constituye un delito que puede implicar penas de prisión y multas.

El proceso continuará con la recolección de testimonios, pericias médicas y análisis de documentación para determinar la responsabilidad penal de la acusada y establecer el alcance total del perjuicio.