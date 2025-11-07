COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Brasil y Zambia se clasifican a los 16avos de final del Mundial Sub-17 en Catar 2025

Brasil y Zambia aseguran su pase a los 16avos en el Mundial Sub-17 2025, mientras Inglaterra y México consiguen victorias clave para mantener vivas sus esperanzas.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

En el Mundial Sub-17 que se disputa en Catar, Brasil y Zambia lograron su clasificación para los 16avos de final tras contundentes resultados, acompañando a Argentina, Italia y Portugal. Por su parte Inglaterra y México obtuvieron victorias importantes en la fase de grupos para mantener sus opciones intactas rumbo a la siguiente ronda.

Brasil y Zambia sellan su pase a la siguiente fase

Brasil ratificó su favoritismo con un contundente 4-0 sobre Indonesia, con goles de Luis Eduardo, un autogol de Putu Panji, Felipe Morais y Ruan Pablo, destacando este último como jugador del partido. Con esta victoria, el equipo brasileño aseguró su pase a los dieciseisavos.

Por su parte, Zambia consiguió una valiosa victoria 5-2 ante Honduras, manteniendo su invicto y asegurando también su clasificación. Los goles de Zambia fueron anotados por Kelvin Chipelu, Félix Phiri, James Sibeene, Billy Daka y Abel Nyirongo, y el jugador Jonathan Kalimina fue distinguido como la figura del encuentro por su asistencia y rendimiento destacado. Yeison Arriola y David Flores marcaron para El Salvador.

Inglaterra y México ganan partidos claves

Inglaterra goleó con autoridad 8-1 a Haití, con una destacada actuación de Chizaram Ezenwata que anotó un hat-trick entrando desde el banquillo. También sobresalió Reigan Heskey, anotador de un penal y considerado jugador del partido. Luca Williams-Barnett marcó un doblete, Reggie Walsh y Alejandro Gomes marcaron los otros tantos. Franco Celestin descontó para Haití. Esta victoria posiciona a Inglaterra como uno de los candidatos firmes para avanzar en el torneo.

México obtuvo una importante victoria 1-0 ante Costa de Marfil, con un gol decisivo de Ian Olvera. A pesar del dominio en la posesión de los africanos, la defensa mexicana resistió y logró tres puntos cruciales para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Más resultados relevantes y ambiente de competencia

En otros encuentros destacados, Egipto y Venezuela igualaron 1-1 en un partido dramático que mantuvo emocionada a la afición, con un hombre menos, tras la expulsión de Mohamed Hamad, los egipcios lograron mantener el empate. Por Egipto anotó Hamza Abdelkarim y por Colombia Marcos Maitán. Por su parte Suiza y Corea del Sur empataron sin goles.

Colombia empató sin goles contra El Salvador en un partido donde la efectividad fue la protagonista, y Alemania y Corea del Norte firmaron un empate 1-1 en otro duelo cerrado y lleno de emoción. Por Alemania anotó Wisdom Mike y por Corea Il-bok Han.

Perspectivas y próximos pasos

Con los primeros clasificados asegurados como Brasil, Zambia, Argentina, Italia y Portugal, la fase de grupos comienza a definirse con una competencia muy reñida en cada grupo. Inglaterra y México se posicionan como fuertes candidatos para avanzar, mientras otras selecciones luchan por mantenerse en carrera.

El Mundial Sub-17 promete emociones hasta el final, con jóvenes talentos emergentes mostrando su potencial en el escenario mundialista con partidos que se disputan en ciudades y estadios de Catar.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Eliminación de Liga de Quito obliga a ‘Moi’ Caicedo a pagar cena a compañero en Chelsea

Referéndum y consulta popular en Ecuador: servicios especiales para grupos prioritarios

¿Cuál es la diferencia entre las bases militares extranjeras y acuerdos de cooperación internacional para la seguridad en Ecuador?

Supremo de Brasil ratifica la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Joan Laporta anuncia que el Spotify Camp Nou generará el triple de ingresos comerciales

