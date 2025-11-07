Brasil y Zambia se clasifican a los 16avos de final del Mundial Sub-17 en Catar 2025

En el Mundial Sub-17 que se disputa en Catar, Brasil y Zambia lograron su clasificación para los 16avos de final tras contundentes resultados, acompañando a Argentina, Italia y Portugal. Por su parte Inglaterra y México obtuvieron victorias importantes en la fase de grupos para mantener sus opciones intactas rumbo a la siguiente ronda.

Brasil y Zambia sellan su pase a la siguiente fase

Brasil ratificó su favoritismo con un contundente 4-0 sobre Indonesia, con goles de Luis Eduardo, un autogol de Putu Panji, Felipe Morais y Ruan Pablo, destacando este último como jugador del partido. Con esta victoria, el equipo brasileño aseguró su pase a los dieciseisavos.

Por su parte, Zambia consiguió una valiosa victoria 5-2 ante Honduras, manteniendo su invicto y asegurando también su clasificación. Los goles de Zambia fueron anotados por Kelvin Chipelu, Félix Phiri, James Sibeene, Billy Daka y Abel Nyirongo, y el jugador Jonathan Kalimina fue distinguido como la figura del encuentro por su asistencia y rendimiento destacado. Yeison Arriola y David Flores marcaron para El Salvador.

Inglaterra y México ganan partidos claves

Inglaterra goleó con autoridad 8-1 a Haití, con una destacada actuación de Chizaram Ezenwata que anotó un hat-trick entrando desde el banquillo. También sobresalió Reigan Heskey, anotador de un penal y considerado jugador del partido. Luca Williams-Barnett marcó un doblete, Reggie Walsh y Alejandro Gomes marcaron los otros tantos. Franco Celestin descontó para Haití. Esta victoria posiciona a Inglaterra como uno de los candidatos firmes para avanzar en el torneo.

México obtuvo una importante victoria 1-0 ante Costa de Marfil, con un gol decisivo de Ian Olvera. A pesar del dominio en la posesión de los africanos, la defensa mexicana resistió y logró tres puntos cruciales para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Más resultados relevantes y ambiente de competencia

En otros encuentros destacados, Egipto y Venezuela igualaron 1-1 en un partido dramático que mantuvo emocionada a la afición, con un hombre menos, tras la expulsión de Mohamed Hamad, los egipcios lograron mantener el empate. Por Egipto anotó Hamza Abdelkarim y por Colombia Marcos Maitán. Por su parte Suiza y Corea del Sur empataron sin goles.

Colombia empató sin goles contra El Salvador en un partido donde la efectividad fue la protagonista, y Alemania y Corea del Norte firmaron un empate 1-1 en otro duelo cerrado y lleno de emoción. Por Alemania anotó Wisdom Mike y por Corea Il-bok Han.

Perspectivas y próximos pasos

Con los primeros clasificados asegurados como Brasil, Zambia, Argentina, Italia y Portugal, la fase de grupos comienza a definirse con una competencia muy reñida en cada grupo. Inglaterra y México se posicionan como fuertes candidatos para avanzar, mientras otras selecciones luchan por mantenerse en carrera.

El Mundial Sub-17 promete emociones hasta el final, con jóvenes talentos emergentes mostrando su potencial en el escenario mundialista con partidos que se disputan en ciudades y estadios de Catar.