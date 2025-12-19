COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Brayan ‘Cuco’ Angulo y Edgar Lastre firman con Deportivo Moquegua para la Liga 1 2026

El Club Deportivo Moquegua, recién ascendido a la Liga 1 peruana, presentó a los ecuatorianos Brayan Angulo y Edgar Lastre como refuerzos para la temporada 2026.
Brayan 'Cuco' Angulo y Edgar Lastre firman con Deportivo Moquegua.
Brayan 'Cuco' Angulo y Edgar Lastre firman con Deportivo Moquegua.
Brayan 'Cuco' Angulo y Edgar Lastre firman con Deportivo Moquegua.
Brayan 'Cuco' Angulo y Edgar Lastre firman con Deportivo Moquegua.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Club Deportivo Moquegua, que jugará por primera vez en la Liga 1 peruana tras vencer a César Vallejo en el repechaje de la Segunda División, anunció este viernes la contratación de los delanteros ecuatorianos Brayan Angulo y Edgar Lastre para la temporada 2026.

Brayan Angulo: regreso al fútbol internacional

Brayan Angulo, de 30 años, se desvinculó de Liga de Portoviejo —club que ascendió a la Serie B 2026— y firmó con CD Moquegua para su debut en la máxima categoría peruana. El atacante, conocido como ‘Cuco’, sobrevivió a un ataque armado en octubre mientras se dirigía a entrenar al estadio Reales Tamarindos en Portoviejo.

El club lo presentó como “un refuerzo que llega para aportar potencia, jerarquía y hambre de gol”. Angulo tiene experiencia en Emelec, Cruz Azul, Xolos de Tijuana, Santos, The Strongest y Mushuc Runa, entre otros, y suma más de 100 goles en su carrera profesional.

Edgar Lastre: segundo ecuatoriano en el plantel

Edgar Lastre, de 26 años, también fue presentado oficialmente por CD Moquegua este viernes. El delantero llega para “aportar desequilibrio, fuerza y olfato goleador”. Lastre jugó entre 2020 y 2023 en Emelec, donde disputó 45 partidos y anotó cuatro goles. Su último club fue Unión Magdalena de Colombia en 2025.

El club destacó que Lastre es “un nuevo artillero para soñar en grande” y resaltó su capacidad para marcar diferencias en el ataque.

Ascenso histórico

Club Deportivo Moquegua logró el ascenso a la Liga 1 2026 tras superar a César Vallejo en el repechaje de la segunda división peruana. El equipo se prepara para su primera temporada en la máxima categoría y ha apostado por experiencia internacional con la incorporación de estos dos jugadores ecuatorianos.

