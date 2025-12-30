Brian Oyola podría salir de Barcelona SC y Aucas surge como posible destino para el 2026

Brian Oyola, extremo argentino de Barcelona SC, podría cambiar de club en enero de 2026 ante la falta de continuidad y rendimiento esperado desde su llegada al país en 2023. El futbolista, cuyo contrato con el cuadro torero se extiende hasta finales de 2026, es seguido de cerca por varios equipos de la LigaPro. Entre ellos está Aucas, que aparece como uno de los principales interesados en sumarlo a su plantilla para la próxima temporada.

Oyola arribó a Barcelona SC tras destacar con Delfín SC, donde mostró regularidad y un nivel que lo posicionó como una de las proyecciones ofensivas del campeonato ecuatoriano. Sin embargo, en el ‘Ídolo del Astillero’ no logró consolidarse ni replicar su mejor versión, situación que ha generado dudas sobre su continuidad a dos años de su incorporación.

Brian Oyola no recuperó su nivel del 2023

De acuerdo con información vinculada al entorno del jugador, el atacante argentino estaría en conversaciones con la dirigencia de Barcelona SC. Él quiere acordar una salida anticipada en el mercado de pases de enero. Aunque mantiene contrato vigente, ambas partes compartirán el objetivo de buscar una alternativa que permita al futbolista relanzar su carrera deportiva en la LigaPro.

En ese contexto, Aucas aparece como uno de los clubes mejor posicionados para hacerse con los servicios de Oyola. El interés fue confirmado públicamente por Juan Pablo Buch, exentrenador del jugador en Delfín SC. El estratega señaló que el conjunto oriental se encuentra analizando opciones para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026. Buch destacó que el club busca incorporar futbolistas con conocimiento del medio local y margen de crecimiento.

Se realizan ajustes dentro de Barcelona SC

Fuentes cercanas al jugador indicaron que una rescisión de contrato sería la vía más probable para concretar la salida, dado que las negociaciones avanzarían con rapidez. La posibilidad de llegar a un acuerdo temprano facilitaría que Oyola se incorpore a un nuevo proyecto deportivo desde el inicio de la pretemporada.

El posible traspaso se enmarca en un escenario de ajustes dentro de Barcelona SC, que evalúa su plantel tras campañas marcadas por la irregularidad. En paralelo, Aucas apunta a fortalecer su zona ofensiva con miras a mejorar su rendimiento en la LigaPro y consolidarse como protagonista en el torneo nacional.

Por ahora, no existe un anuncio oficial por parte de los clubes involucrados. No obstante, el futuro de Brian Oyola se perfila como uno de los movimientos a seguir en el próximo mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano, con Aucas atento a una oportunidad que podría beneficiar a ambas partes.