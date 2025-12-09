Brujas con Joel Ordóñez se mide al Arsenal de Piero Hincapié en Champions League

Club Brujas y Arsenal se enfrentan en la sexta jornada de la UEFA Champions League 2025/2026 este miércoles 10 de diciembre a las 15h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Jan Breydel de Brujas, Bélgica, con el equipo inglés buscando mantener su récord perfecto y los belgas, bajo nuevo DT, aspirando a puntos para playoffs.

El Arsenal llega con 15 puntos de 15 posibles, tras cinco victorias, 14 goles a favor y solo 1 en contra. Su última exhibición fue un 3-1 ante Bayern Múnich el 26 de noviembre. En la Premier League, rompió una racha de 18 juegos invicto con derrota 2-1 ante Aston Villa el 7 de diciembre, quedando a tres puntos del liderato.

El Club Brujas suma 4 puntos (1 victoria, 1 empate, 3 derrotas), con 8 goles marcados y 13 recibidos, ocupando el puesto 26. Viene de perder 3-0 ante Sporting Lisboa y empatar 1-1 con Young Boys. En la liga belga, registra 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en cinco partidos, en tercer lugar a cinco puntos del puntero.

Cambio de entrenador en Brujas

El club belga despidió a Nicky Hayen tras una racha negativa. Ivan Leko, ex DT del club y procedente de Gent, asumió el cargo y debutará en este partido. Leko, de 47 años, regresa tras ganar la liga belga en 2020/2021 con Brujas.

A pesar del cambio, el ecuatoriano Joel Ordóñez se mantiene como defensor titular. El zaguero de 21 años ha jugado todos los minutos en Champions esta temporada, destacando en duelos aéreos con un 85% de efectividad.

Brujas enfrenta bajas clave: porteros Simon Mignolet (aductor) y Nordin Jackers (lesionado), por lo que Dani van den Heuvel será el titular. También ausentes: Ludovit Reis, Lynnt Audoor, Zaid Romero (lesiones largas), Romeo Vermant (conmoción) y Kyriani Sabbe (ingle).

Arsenal con Hincapié en rotación

Mikel Arteta planea rotaciones tras el desgaste liguero. Piero Hincapié, el ecuatoriano de 23 años, se perfila como titular en defensa izquierda, con 3 asistencias en la temporada europea. El Arsenal tiene dudas por lesiones: Cristhian Mosquera (rodilla/tobillo) fuera, y posibles rotaciones en Gabriel y Saliba.

Posible alineación de Arsenal (4-3-3): David Raya en portería; defensas Ben White, Jurriën Timber, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; mediocampistas Ethan Nwaneri, Christian Nørgaard, Mikel Merino; delanteros Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Para Brujas (4-2-3-1): Van den Heuvel en arco; defensas Hugo Siquet, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Joaquín Seys; mediocampistas Aleksandar Stankovic, Raphaël Onyedika; medios ofensivos Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis; delantero Nicolò Tresoldi.

Antecedentes del enfrentamiento

Es el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Brujas tiene un historial pobre ante ingleses: 1 victoria en 18 juegos, aunque es invicto en sus últimos 5 Champions en casa, con 7 goles en dos partidos locales esta temporada.

Arsenal busca su décima victoria consecutiva en fase de liga de Champions, tras un 100% en la 2025/26. Brujas necesita ganar para sumar 7 puntos y entrar en playoffs, ya que solo dos puntos lo separan de esa zona.

Este duelo destaca el contraste: Arsenal como líder absoluto y Brujas en crisis, con dos ecuatorianos como protagonistas en posiciones opuestas.