“Buenas cifras” en turismo durante feriado pese a bloqueos, destaca vocera presidencial Carolina Jaramillo

La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, enfatizó que “este feriado ha registrado buenas cifras, pese a bloqueo y movilizaciones que buscan el caos”, y afirmó que “los ecuatorianos eligen el progreso y no el caos”, durante la rueda de prensa realizada este lunes 13 de octubre. Según datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el feriado por la Independencia de Guayaquil generó 50 millones de dólares en ingresos turísticos, un 47,1% más que los 34 millones de octubre de 2024.

Jaramillo destacó que el «Ecuador demuestra su decisión de avanzar, trabajar y construir un futuro sin violencia ni desestabilización», a pesar de los cierres viales que afectaron principalmente a Imbabura durante el feriado de cuatro días decretado por el presidente Daniel Noboa, desde el jueves 9 hasta el domingo 12.

Jaramillo informó que los ingresos turísticos superaron las cifras del año pasado, con 895.000 viajes realizados, un 57% más que los 570.000 de 2024. La ocupación hotelera nacional alcanzó un promedio del 34,1%, un 1,1% por encima del registro previo, reflejando una recuperación sostenida del turismo interno. Sin embargo, Imbabura marcó un contraste con solo un 4,6% de ocupación hotelera, impactada por los bloqueos viales del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Ocupación hotelera en el país

Las provincias con mayor ocupación hotelera fueron Morona Santiago (61,8%), Azuay (60,5%) y Santa Elena (51,6%), impulsadas por la conectividad durante el feriado. La reducción temporal del IVA al 8% en servicios turísticos incentivó el consumo en estas regiones. En cambio, Imbabura enfrentó dificultades por los cierres de carreteras, que limitaron el acceso a destinos como Otavalo y San Pablo. El ECU 911 reportó al menos diez puntos de bloqueo en Imbabura y Pichincha, afectando la movilidad de turistas desde Quito.

Feriado de protestas

El feriado coincidió con el paro nacional iniciado el 23 de septiembre de 2025, que suma más de 20 días de protestas por demandas económicas y sociales. Este escenario, similar al paro de 2022 que generó pérdidas por 2.500 millones de dólares, afectó principalmente a Imbabura, Bolívar y Cañar. En 2024, el feriado de octubre aportó 36 millones de dólares sin interrupciones significativas, mientras que las proyecciones iniciales para 2025, de 80 millones, se ajustaron a la baja por los bloqueos.

El turismo interno ha sido clave en 2025, con 377 millones de dólares generados en los seis principales feriados hasta octubre, según el Ministerio de Turismo. La ocupación hotelera promedio en estos asuetos alcanzó el 45%.

El feriado de octubre registró un balance positivo, con un aumento significativo en viajes e ingresos, aunque Imbabura reflejó los efectos de los bloqueos. Jaramillo subrayó que el país opta por el progreso, con proyecciones de 70 millones de dólares en ingresos turísticos para noviembre.