COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

“Buenas cifras” en turismo durante feriado pese a bloqueos, destaca vocera presidencial Carolina Jaramillo

Imbabura marcó un contraste con solo un 4,6% de ocupación hotelera, impactada por los bloqueos viales del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Carolina Jaramillo, vocera presidencial.
Carolina Jaramillo, vocera presidencial.
Carolina Jaramillo, vocera presidencial.
Carolina Jaramillo, vocera presidencial.

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, enfatizó que “este feriado ha registrado buenas cifras, pese a bloqueo y movilizaciones que buscan el caos”, y afirmó que “los ecuatorianos eligen el progreso y no el caos”, durante la rueda de prensa realizada este lunes 13 de octubreSegún datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el feriado por la Independencia de Guayaquil generó 50 millones de dólares en ingresos turísticos, un 47,1% más que los 34 millones de octubre de 2024.

Jaramillo destacó que el «Ecuador demuestra su decisión de avanzar, trabajar y construir un futuro sin violencia ni desestabilización», a pesar de los cierres viales que afectaron principalmente a Imbabura durante el feriado de cuatro días decretado por el presidente Daniel Noboa, desde el jueves 9 hasta el domingo 12.

Jaramillo informó que los ingresos turísticos superaron las cifras del año pasado, con 895.000 viajes realizados, un 57% más que los 570.000 de 2024. La ocupación hotelera nacional alcanzó un promedio del 34,1%, un 1,1% por encima del registro previo, reflejando una recuperación sostenida del turismo interno. Sin embargo, Imbabura marcó un contraste con solo un 4,6% de ocupación hotelera, impactada por los bloqueos viales del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Ocupación hotelera en el país

Las provincias con mayor ocupación hotelera fueron Morona Santiago (61,8%), Azuay (60,5%) y Santa Elena (51,6%), impulsadas por la conectividad durante el feriado. La reducción temporal del IVA al 8% en servicios turísticos incentivó el consumo en estas regiones. En cambio, Imbabura enfrentó dificultades por los cierres de carreteras, que limitaron el acceso a destinos como Otavalo y San Pablo. El ECU 911 reportó al menos diez puntos de bloqueo en Imbabura y Pichincha, afectando la movilidad de turistas desde Quito.

Feriado de protestas 

El feriado coincidió con el paro nacional iniciado el 23 de septiembre de 2025, que suma más de 20 días de protestas por demandas económicas y sociales. Este escenario, similar al paro de 2022 que generó pérdidas por 2.500 millones de dólares, afectó principalmente a Imbabura, Bolívar y Cañar. En 2024, el feriado de octubre aportó 36 millones de dólares sin interrupciones significativas, mientras que las proyecciones iniciales para 2025, de 80 millones, se ajustaron a la baja por los bloqueos.

El turismo interno ha sido clave en 2025, con 377 millones de dólares generados en los seis principales feriados hasta octubre, según el Ministerio de Turismo. La ocupación hotelera promedio en estos asuetos alcanzó el 45%. 

El feriado de octubre registró un balance positivo, con un aumento significativo en viajes e ingresos, aunque Imbabura reflejó los efectos de los bloqueos. Jaramillo subrayó que el país opta por el progreso, con proyecciones de 70 millones de dólares en ingresos turísticos para noviembre. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Buenas cifras” en turismo durante feriado pese a bloqueos, destaca vocera presidencial Carolina Jaramillo

Conmovedores reencuentros tras dos años: Hamás libera a todos sus rehenes israelíes tras acuerdo de paz

Masacre deja seis fallecidos y 15 heridos durante un torneo de fútbol en Guayaquil

Ministro Reimberg niega excesos de la fuerza pública durante protestas en Quito este 12 de octubre

Día 22 de paro nacional: Se reportan cierres viales en al menos dos provincias de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Buenas cifras” en turismo durante feriado pese a bloqueos, destaca vocera presidencial Carolina Jaramillo

Conmovedores reencuentros tras dos años: Hamás libera a todos sus rehenes israelíes tras acuerdo de paz

Masacre deja seis fallecidos y 15 heridos durante un torneo de fútbol en Guayaquil

Ministro Reimberg niega excesos de la fuerza pública durante protestas en Quito este 12 de octubre

Día 22 de paro nacional: Se reportan cierres viales en al menos dos provincias de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conmovedores reencuentros tras dos años: Hamás libera a todos sus rehenes israelíes tras acuerdo de paz

Masacre deja seis fallecidos y 15 heridos durante un torneo de fútbol en Guayaquil

Ministro Reimberg niega excesos de la fuerza pública durante protestas en Quito este 12 de octubre

Día 22 de paro nacional: Se reportan cierres viales en al menos dos provincias de Ecuador

Donald Trump llegó a Israel para acuerdo de paz con Hamás: «Es el fin de una era de terror y muerte»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO