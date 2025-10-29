COMUNIDAD POR USD 1
Seguridad
Accidente

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Las autoridades confirmaron pérdidas materiales totales, con un valor estimado superior a los 220 mil dólares según datos preliminares.
Un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas, con cerca de 50 pasajeros a bordo, se incendió completamente cerca de la medianoche del martes 28 de octubre de 2025.
Un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas, con cerca de 50 pasajeros a bordo, se incendió completamente cerca de la medianoche del martes 28 de octubre de 2025. Ocurrió en la parroquia Montalvo, cantón Ríoverde (Esmeraldas), durante un viaje rutinario desde Borbón hacia Manta (Manabí)- El hecho no registró víctimas ni heridos debido a la evacuación inmediata de parte de la tripulación.

El micro 915 partió desde Borbón con destino final en Manta. Alrededor de las 23h50, en el tramo Montalvo-Rocafuerte, los ocupantes detectaron olor a quemado que evolucionó rápidamente en llamas en la parte posterior. El conductor detuvo la marcha y facilitó la salida ordenada de todos los pasajeros antes de que el fuego se propagara. El Cuerpo de Bomberos de Ríoverde llegó al sitio y, tras varios minutos de intervención, extinguió las llamas.

Bus de Trans Esmeraldas reducido a chatarra

Las autoridades confirmaron pérdidas materiales totales, con un valor estimado superior a los 220 mil dólares según datos preliminares. No se reportaron personas lesionadas. Tras casi tres horas de labores en el lugar, los pasajeros fueron trasladados a otra unidad y continuaron su trayecto, principalmente hacia Santo Domingo de los Tsáchilas y destinos en Manabí.

Investigaciones iniciales apuntan a posibles causas como un corto circuito en el sistema eléctrico, fuga de combustible o falla mecánica. No obstante, las autoridades no han emitido pronunciamiento oficial al respecto. La cooperativa Trans Esmeraldas opera rutas interprovinciales en la costa norte ecuatoriana, conectando Esmeraldas con Manabí y provincias interiores.

Supervisiones periódicas de las unidades

Protocolos de evacuación en transporte público exigen paradas inmediatas ante indicios de incendio y verificación de salidas de emergencia. Este incidente se suma a reportes periódicos de siniestros en unidades de transporte colectivo en Ecuador, donde la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) supervisa revisiones técnicas obligatorias. La cooperativa involucrada mantiene flota autorizada para rutas autorizadas por la ANT.

