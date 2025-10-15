COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Latinoamérica

Cabecilla del Tren de Aragua murió al caer de un edificio durante un operativo en Colombia

A Ender Rojas se lo vinculaba con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas, actividades que buscaba expandir desde Antioquia hacia Perú.
Ender Rojas Montán, cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua en Chile, murió al caer desde un sexto piso de un edificio.
Ender Rojas Montán, cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua en Chile, murió al caer desde un sexto piso de un edificio.
José Moreira

Redacción ED.

José Moreira

Redacción ED.

Ender Alexis Rojas Montán, supuesto cabecilla de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en Chile, murió al caer desde un sexto piso de un edificio en Sabaneta, en Antioquia, Colombia. Ocurrió durante un operativo policial conjunto entre autoridades colombianas e Interpol para capturarlo. Rojas, de 31 años y nacionalidad venezolana, se lanzó al vacío para evadir la detención, según confirmó la Policía Nacional de Colombia.

El incidente ocurrió en el barrio Aves María, donde Rojas se ocultaba en un apartamento. Al notar la presencia de los agentes del Gaula (grupo antisecuestro) y la Dijín (Dirección de Investigación Criminal), el prófugo intentó huir. Para ello  descendió por los balcones, pero resbaló y cayó desde el quinto piso, falleciendo en el lugar. Así lo reportó el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula, en un video difundido en redes sociales.

Banda criminal transnacional Tren de Aragua en Chile

El operativo, coordinado con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), tenía como objetivo principal la captura de Rojas, requerido por una circular roja de Interpol por secuestro agravado. Durante la acción, también se detuvo tres presuntos miembros del Tren de Aragua: Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos venezolanos, acusados de asociación ilícita y delitos relacionados con extorsión y tráfico de drogas.

Las capturas se basaron en inteligencia compartida entre Colombia, Chile y Perú, donde Rojas lideraba facciones de la organización. Rojas, alias «Gordo Mayeya», había sido arrestado en noviembre de 2023 en Chile por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita. También se incluyó un secuestro en septiembre de ese año en la aldea Pichidangui, Coquimbo.

La banda nación de las cárceles venezolanas

Liberado en junio de 2024 tras pagar una fianza de cinco millones de pesos chilenos bajo reclusión domiciliaria, huyó del país y llegó a Colombia ese mismo año, según investigaciones de la PDI. En la región, se le vincula con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas, actividades que buscaba expandir desde Antioquia hacia Perú y otros países sudamericanos. El Tren de Aragua, originario de las cárceles venezolanas, se ha expandido por Latinoamérica.

En Chile, la facción Dinastía Alayón, liderada por Rojas, afectó a migrantes y comerciantes con violencia sistemática. Estados Unidos designó al grupo como organización terrorista en 2024 bajo la administración de Donald Trump. Para ello se ofrece hasta 12 millones de dólares en recompensas por tres de sus líderes: Giovanny San Vicente, Yohan José Romero (alias Johan Petrica) y Héctor Guerrero Flores (alias Niño Guerrero).

Investigación continúa para esclarecer cómplices

Autoridades colombianas y chilenas destacaron el impacto de la muerte de Rojas en la desarticulación de redes transfronterizas. El presidente Gustavo Petro comentó en X: «Ha muerto el cabecilla del Tren de Aragua en Chile. Cayó de un edificio cuando lo íbamos a capturar», refiriéndose al video del incidente. La investigación continúa para esclarecer posibles cómplices y rutas de escape. Este suceso resalta la cooperación internacional contra el crimen organizado en la región.

