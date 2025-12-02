CAL abre investigación ética contra seis asambleístas de Revolución Ciudadana por visita sorpresa al Hospital Baca Ortiz

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso este lunes 1 de diciembre remitir a la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte la solicitud de investigación formal contra seis asambleístas de Revolución Ciudadana (RC) –Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Yela– por su visita no coordinada al Hospital Pediátrico Baca Ortiz el pasado 22 de octubre, para determinar si incurrieron en incumplimiento del régimen ético o extralimitación de funciones.

La solicitud fue presentada por la gerente del hospital, Frances Fuenmayor. Él argumentó la necesidad de proteger a niñas, niños y adolescentes atendidos, así como la dignidad del personal médico y administrativo, y pidió además medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra del centro de salud.

Hoy visitamos el Hospital Baca Ortiz y salimos con el corazón roto.

Niños que deberían estar jugando pasan sus días conectados a máquinas que apenas funcionan: solo 5 de 9 equipos de diálisis operan.

Sus padres deben comprar catéteres de $280 o medicinas carísimas porque el… pic.twitter.com/A1RxT2An9H — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) October 22, 2025

Comisión de Salud, de mayoría oficialista, llevará el caso

El CAL acogió la petición y remitió el expediente a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, presidida por Juan José Reyes (ADN) y conformada mayoritariamente por legisladores de la bancada oficialista. El organismo deberá establecer si los seis asambleístas violaron la Ley Orgánica de la Función Legislativa durante su fiscalización.

Según el informe elevado al CAL, la visita generó aglomeración e interrumpió la atención médica. También se incrementó el riesgo de contagio en pacientes inmunodepresivos y se grabó a menores sin autorización de sus representantes. Una madre de una niña con insuficiencia renal manifestó temor por posibles contagios.

Contexto de la visita y denuncias previas

El ingreso al hospital se produjo luego de que, el 19 de octubre, padres de niños con insuficiencia renal y atrofia muscular espinal denunciaran ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes la falta de medicamentos e insumos. Tres días después, los seis legisladores de RC llegaron sin coordinación previa para verificar la situación.

El 7 de noviembre, el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, denunció en plenaria que los asambleístas increparon al personal y afectaron la atención.

Otros puntos tratados en la sesión del CAL

En la misma reunión, el CAL calificó varios proyectos de ley según el informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa:

Comisión de Desarrollo Económico: Ley Orgánica de Gestión Empresarial con enfoque en Derechos Humanos (LOGEDH). Ley de Regulación Equitativa del Consumo en Procesos Electorales, reforma a la Ley de Fomento Artesanal y Ley de Protección del Sombrero de Paja Toquilla.

Comisión de Educación : reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizar acceso libre y democrático a la universidad pública.

Comisión de Derecho al Trabajo: reforma al Código de Trabajo para trabajadores de seguridad privada.

Además, con cuatro votos favorables, se aprobó la moción de la asambleísta Mónica Salazar para declarar el receso legislativo del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Finalmente, el CAL conoció la solicitud de juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martín. También ordenó a la Unidad Técnica Legislativa elaborar el informe técnico-jurídico de requisitos.