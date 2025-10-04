COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Asamblea

CAL califica como urgente la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa impulsa medidas rápidas para garantizar mayor respaldo a las instituciones de seguridad.
CAL califica como urgente la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Durante la sesión, la asambleísta nacional Sade Fritschi mocionó que el proyecto sea calificado en la Comisión de Desarrollo Económico. Foto: Asamblea Nacional de Ecuador.
CAL califica como urgente la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Durante la sesión, la asambleísta nacional Sade Fritschi mocionó que el proyecto sea calificado en la Comisión de Desarrollo Económico. Foto: Asamblea Nacional de Ecuador.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con 5 votos a favor, dispuso que la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa trate como urgente la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, enviada por el presidente Daniel Noboa Azin. Esta normativa tiene carácter de ley económica urgente en el marco constitucional.

Durante la sesión, la asambleísta nacional Sade Fritschi mocionó que el proyecto sea calificado en la Comisión de Desarrollo Económico. Argumentó que la sexta ley económica urgente cumple con los artículos 134 y 136 de la Constitución. Además, cumple con lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

CAL: proceso legislativo y trámite en la Asamblea Nacional

La moción de Fritschi recibió respaldo de los legisladores presentes. Con esta decisión, el CAL dispuso notificar al proponente y a la Presidencia de la Comisión Especializada. También se resolvió que, si existe pertinencia, se proceda con la unificación de proyectos de similar contenido en trámite dentro de la misma comisión.

El Ejecutivo remitió la sexta ley económica urgente al Legislativo el 30 de septiembre del 2025. La propuesta tiene como objetivo otorgar incentivos tributarios y promover facilidades de donaciones. Estas estarán destinadas al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las estructuras criminales que intentan controlar el país.

El enfoque de la ley: seguridad y economía

La iniciativa presentada por el presidente Daniel Noboa plantea reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad. Además, introduce mecanismos económicos que buscan atraer la colaboración del sector privado mediante incentivos claros y beneficios fiscales.

Con la aplicación de esta ley económica urgente, el Gobierno apunta a fortalecer a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esto busca otorgar mayor respaldo en el combate contra las redes de delincuencia organizada que amenazan la estabilidad del Ecuador.

Donaciones con beneficios tributarios

La ley de Daniel Noboa abre la posibilidad de que las fuerzas del orden reciban donaciones de bienes muebles e inmuebles, equipos o suministros nuevos. Estas aportaciones podrán provenir de contribuyentes nacionales o de organismos, gobiernos y entidades internacionales que suscriban convenios de cooperación.

Los contribuyentes nacionales que realicen donaciones obtendrán una rebaja en su impuesto a la renta del período fiscal correspondiente. El beneficio se aplicará bajo condiciones, límites y procedimientos establecidos en la Ley y su reglamento.

Rebajas tributarias para quienes donen

El proyecto plantea rebajas tributarias de hasta el 30% del impuesto a la renta causado, según el valor de la donación. El mecanismo regirá sin derecho a devolución. El beneficio tributario entrará en vigencia desde el ejercicio fiscal 2025, tras la publicación oficial de la Ley.

Los equipos y suministros deberán estar nuevos y en óptimas condiciones. Quedarán excluidos los productos perecibles. El catálogo oficial de las fuerzas del orden definirá qué bienes pueden ingresar bajo este esquema de fortalecimiento institucional.

