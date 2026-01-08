CAL da paso al juicio político contra Mario Godoy y envía el pedido a análisis técnico.

El juicio político contra Mario Godoy avanzó este jueves, 8 de enero de 2026, luego de que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional avocó conocimiento del pedido presentado por legisladores de la Revolución Ciudadana. La sesión se desarrolló de forma presencial, tras convocatoria del presidente del Legislativo, Niels Olsen, pasadas las 10:00.

La moción la presentó la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno. Ella planteó que la solicitud se remita a la Unidad Técnica Legislativa para el análisis técnico. El CAL aprobó la propuesta con cinco votos y estableció un plazo máximo de tres días para la entrega del informe.

Juicio político contra Mario Godoy entra en fase técnica en la Asamblea

Durante la sesión, el asambleísta Samuel Célleri respaldó la moción y recalcó que los procesos de fiscalización deben desarrollarse con transparencia. “Solo así se fortalecerá la confianza en las instituciones del Estado”, manifestó ante el pleno del organismo legislativo.

La solicitud de juicio político fue presentada el 29 de diciembre de 2025 por los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los legisladores señalan un presunto incumplimiento de funciones por parte del titular del Consejo de la Judicatura.

Alertas judiciales y presuntas presiones a jueces

El pedido se sustenta en las alertas formuladas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció supuestas presiones y amenazas contra su integridad. Estas advertencias surgieron después de que el magistrado dictó una sentencia por lavado de activos que condenó a diez años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Si el CAL califica la solicitud, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN). En esa instancia se sustanciará el proceso conforme al procedimiento legislativo vigente.

El pasado 5 de enero, Mario Godoy compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional y solicitó ser recibido en la Comisión de Fiscalización.

El presidente del Consejo de la Judicatura señaló que busca ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos relacionados con un supuesto manejo deficiente de la institución y presuntas presiones a jueces a través de funcionarios vinculados al organismo. (07)