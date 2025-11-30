Cámara de seguridad capta violento asalto perpetrado por varios hombres armados en una gasolinera de Chone, Manabí.

Un violento y rápido asalto armado sembró el pánico la noche de este viernes en la zona céntrica del cantón Chone, provincia de Manabí, el hecho fue grabado por una cámara de seguridad. Un grupo de sujetos, portando armas de fuego de grueso calibre, irrumpió en una estación de servicio y sustrajo una cantidad aún indeterminada de dinero en efectivo.

El hecho delictivo se registró en una gasolinera ubicada estratégicamente entre las calles Rocafuerte y Atahualpa, una de las arterias principales de la ciudad. La ubicación céntrica del establecimiento intensificó la alarma entre la ciudadanía, dado que es un sector de alta afluencia comercial y peatonal.

La cámara de seguridad captó el hecho descrito por testigos como “un momento de terror”

Según los testimonios recabados en el lugar, los delincuentes llegaron de manera sorpresiva e intimidaron con extrema violencia tanto al personal de despacho como a los clientes presentes. En cuestión de minutos, lograron ejecutar el robo y darse a la fuga con rumbo desconocido.

“Fue un momento de terror. Estaban encapuchados y tenían armas largas. Todo fue muy rápido y se fueron antes de que la Policía pudiera llegar”, relató un comerciante de la zona que solicitó mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.

La audacia del atraco generó una inmediata ola de preocupación y zozobra entre comerciantes y transeúntes, quienes alertaron del suceso a las autoridades locales a través del sistema integrado ECU 911. Unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio minutos después para iniciar las primeras investigaciones, acordonar la escena y recabar evidencias, incluyendo el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el ilícito.

Denuncias sobre la seguridad local

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce el paradero de los responsables. Las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda para identificar y capturar a esta banda delictiva.

Sin embargo, el incidente ha detonado críticas sobre la infraestructura de seguridad en el cantón. Un ciudadano, bajo condición de anonimato, denunció que la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), situada apenas a dos cuadras del lugar del asalto, se encontraría en estado de abandono. “El UVC está abandonado, por lo que los delincuentes ‘trabajan’ con toda la tranquilidad del caso a cualquier hora del día y de la noche”, señaló la fuente, reflejando el sentir de una ciudadanía que exige mayor protección y presencia policial efectiva en el centro de Chone. (04)