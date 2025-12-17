COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Gobierno

Cambios en el Gabinete Municipal de Quito: Pabel Muñoz anuncia 14 ajustes para 2026

El alcalde Pabel Muñoz confirmó 14 cambios en el Gabinete Municipal de Quito, una reorganización estratégica que busca optimizar la gestión en secretarías, empresas y fundaciones del municipio de la capital.
Cambios en el Gabinete Municipal de Quito: Muñoz anuncia 14 ajustes clave.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó cambios en secretarías y empresas municipales desde 2026. Foto: IG pabelml.
Cambios en el Gabinete Municipal de Quito: Muñoz anuncia 14 ajustes clave.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó cambios en secretarías y empresas municipales desde 2026. Foto: IG pabelml.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El alcalde Pabel Muñoz anunció cambios en el Gabinete Municipal de Quito, que se aplicarán desde el próximo año.
La reestructuración contempla 14 ajustes en áreas clave del municipio, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional.

El burgomaestre precisó que la mayoría de dependencias tendrá nuevos responsables, aunque aclaró que Movilidad mantendrá su equipo actual.

Esta decisión busca asegurar la continuidad de proyectos estratégicos vinculados al transporte y la planificación urbana.

Muñoz señaló que espera cerrar todas las designaciones hasta el 20 de diciembre, tras evaluar perfiles técnicos y experiencia.
El alcalde defendió la capacidad de su equipo y aseguró que los cambios apuntan a mejorar resultados.

“El Municipio cuenta con un grupo de funcionarios muy preparado, y estos ajustes buscan optimizar la gestión en las 60 entidades municipales, entre secretarías, fundaciones y empresas”, dijo.

Cambios en el Gabinete Municipal de Quito buscan eficiencia institucional

Durante su intervención pública, Pabel Muñoz presentó un balance detallado de su administración municipal. El alcalde destacó la entrega de 2.100 obras ejecutadas en distintos sectores de la ciudad.

Estas intervenciones representaron una inversión cercana a 1.900 millones de dólares, con una ejecución presupuestaria del 83%. Muñoz calificó este indicador como una señal clara de eficiencia en la gestión municipal.

Entre los proyectos recientes, el alcalde de Quito mencionó obras en el parque Carollo y el parque Los Tubos de Quitumbe. También resaltó el avance del Centro de Innovación de Quito y la recuperación de espacios emblemáticos. También figuran la Casa 707, Guardianes de la Niñez en La Mariscal y la fase dos del Centro Histórico.

Reformas fiscales y enfoque comunitario en la administración municipal

En el ámbito fiscal, Pabel Muñoz anunció ajustes en la contribución especial de mejoras aplicada en Quito. La administración ahora vincula este cobro a la planilla eléctrica, con un enfoque redistributivo.

El alcalde explicó que la medida permitirá una distribución más equitativa de los costos de los presupuestos participativos. “Estos ajustes buscan corregir inequidades territoriales y mejorar la infraestructura comunitaria”, aseguró.

Asimismo, Muñoz insistió en que los cambios responden a demandas históricas de barrios y comunidades de la capital.

