Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Música

Camilo y Evaluna lanzan ‘Navidad en cada esquina’, versión tropical de un clásico navideño

Camilo y Evaluna acaban de estrenar 'Navidad en cada esquina', una versión tropical de 'It’s beginning to look a lot like Christmas' que fusiona tradiciones navideñas latinas y estadounidenses en ritmos de salsa.
Camilo y Evaluna celebran la Navidad con un nuevo tema musical.
El Diario

Redacción ED.

El colombiano Camilo y la venezolana Evaluna Montaner lanzaron este jueves, 20 de noviembre de 2025, la canción ‘Navidad en Cada Esquina (It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas)’, que reinventa el clásico de Meredith Willson con percusión tropical y vientos festivos.

Se trata de una versión musical que busca celebrar la unión de culturas navideñas de Latinoamérica y Estados Unidos.

Camilo y Evaluna unieron sus voces para celebrar la Navidad

La canción, de 3 minutos y 45 segundos, se estrenó como parte de la colección navideña de Amazon Music, junto a lanzamientos de artistas como Tom Grennan, Francesca Michielini y Marta Santos.

Disponible en plataformas digitales, este combina piano, metales y percusión para evocar calidez latina.

Además, el tema reinventa el clásico de 1951, interpretado previamente por Bing Crosby y Michael Bublé, con letras en español que describen adornos navideños y espíritu festivo.

 

Una publicación compartida de C A M I L O (@camilo)

“Nuestra versión de ‘Navidad en cada esquina’ mezcla la sensación de Navidad en Colombia y Venezuela con lo que se siente en Estados Unidos“, expresó Camilo en un comunicado.

Agregó que las fiestas en Latinoamérica son “ruidosas, hay baile, hay movimiento”, mientras en Estados Unidos “todo se trata de ponerse cómodo porque afuera hace frío”. Esta dualidad cultural, nacida de sus experiencias compartidas, impregna la grabación con armonías vocales que resaltan su química como pareja, precisó.

La química de una pareja consolidada

Camilo y Evaluna, casados desde 2020 y padres de Índigo (nacida en 2021) y Serena (2024), han colaborado antes en canciones como ‘Por Primera Vez’ (2019), ‘Machu Picchu’ (2020) e ‘Índigo’ (2021). Estas uniones han acumulado millones de reproducciones en Spotify y YouTube, por lo que su tema navideño iría por el mismo camino. 

El lanzamiento coincide con el inicio de la temporada de Navidad, donde Camilo ha expresado su apego a la familia: “Para nosotros la Navidad es la época más bonita del año. Significa unión, regreso a casa y cercanía con la familia“, dijo.

“Esta canción envuelve todo lo que es Navidad para nosotros: risas, baile, gente entrando y saliendo, la tía fritando buñuelos, el primo comiéndose el pan de jamón y tooodo ese desorden bonito que pasa cuando la casa está llena”, indicó Camilo en Instagram.

Las carreras de Camilo y Evaluna

Camilo, cuyo nombre completo es Camilo Echeverry, ha ganado tres Grammy Latinos por mejor álbum pop latino con discos como ‘Por Primera Vez’ (2020) y ‘Mis Manos’ (2022). Su carrera inició en 2018, teniendo gran éxito.

Evaluna, hija del cantautor Ricardo Montaner, combina actuación con música, debutando como solista en 2012. Juntos, representan una generación de artistas latinos que fusionan pop, salsa y folclore, con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

