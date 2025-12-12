¡Camisetazo histórico! Jairo Vélez deja Universitario como campeón y ya es de Alianza Lima

El volante Jairo Vélez Cedeño, de 30 años, se convirtió este jueves en el primer refuerzo oficial de Alianza Lima para la temporada 2026, luego de que el club blanquiazul adquiriera su pase definitivo a Universidad César Vallejo por una cifra cercana a los 250 mil dólares.

El anuncio oficial

Alianza Lima dio la bienvenida al jugador conocido como “Corviche” a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Bienvenido Jairo Vélez! A darlo todo por esta camiseta”. Por su parte, César Vallejo confirmó la operación: “Se ha concretado la transferencia del futbolista al club Alianza Lima y le desea los mayores éxitos”.

El traspaso se cerró después de que Universitario, que tenía opción preferencial de compra al finalizar el préstamo, no lograra llegar a un acuerdo económico con el jugador por diferencias salariales.

Trayectoria de Vélez en Perú

Jairo Vélez llegó al fútbol peruano en 2021 para defender a Universidad de San Martín. Posteriormente pasó a César Vallejo y en 2025 jugó cedido en Universitario, donde disputó 37 partidos, anotó tres goles y brindó dos asistencias entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Su rendimiento en la recta final del Torneo Clausura fue determinante para que la obtención del título crema, lo que convierte su paso al clásico rival en uno de los movimientos más comentados del mercado.

Primer refuerzo de un plantel renovado

Con la salida confirmada de jugadores como Hernán Barcos, Ricardo Lagos, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y el entrenador Néstor Gorosito, Alianza Lima inicia la reestructuración de su plantilla 2026 con la incorporación de Vélez, quien será compañero de los también ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor.

El mediocampista se convierte así en el cuarto club peruano en la carrera de Vélez: San Martín, César Vallejo, Universitario y ahora Alianza Lima.

Mercado de pases

El fichaje se produce en medio de una intensa actividad de transferencias en la Liga 1. Alianza Lima busca reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada y la Copa Libertadores 2026, mientras Universitario ya anunció las incorporaciones de otros jugadores para cubrir la salida del ecuatoriano-peruano.