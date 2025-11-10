Campaña, Ley Seca y votación: Inicia una semana clave en Ecuador de cara al referéndum y consulta popular 2025﻿

Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, inicia una semana clave ante el referéndum y consulta popular 2025 que llevará a 13’736.314 de ecuatorianos a las urnas.

Este sufragio podrá marcar un antes y un después en el país, principalmente porque se decidirá si se elabora o no una nueva Constitución para la reemplazar la vigente desde 2008.

Cuatro últimos días de campaña para el referéndum y consulta popular

La campaña política para el referéndum y consulta popular inició el pasado 1 de noviembre y culminará este jueves 13.

Desde ayer, el presidente Daniel Noboa Azín se ausentó de sus funciones para sumarse a actos proselitistas, tras recibir la autorización de la Asamblea Nacional.

El mandatario dedicará estos días a buscar el respaldo ciudadano para las cuatro preguntas planteadas por su Gobierno, incluida la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El Pleno de la Asamblea Nacional otorgó la licencia al Primer Mandatario el pasado viernes 7 de noviembre, con 86 votos afirmativos. Esta decisión, amparada en el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite a Noboa exponer las motivaciones de la consulta sin incurrir en infracciones electorales durante el cierre de la campaña. Asambleístas del oficialismo destacaron la necesidad de que el Presidente “dialogue con la gente” en territorio para explicar los alcances de las reformas propuestas.

Lo que se viene esta semana

El calendario electoral aprobado y publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) señala que los actos de campaña deben culminar este jueves 13 de noviembre. Mientras que ese mismo día se desarrollará el sufragio de Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

Ya el viernes 14 se celebrará el Voto en Casa, donde miembros del CNE irán a los domicilios de personas de la tercera edad o con discapacidad que los solicitaron. Se prevé que 662 ecuatorianos sufraguen de esta manera, al igual que en los comicios de febrero pasado.

Ese mismo viernes, a las 12h00, iniciará la Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio ecuatoriano. Esta finalizará a las 12h00 del lunes 17 de noviembre de 2025.

El calendario electoral culmina con los comicios del domingo, día en que también se conocerán los resultados preliminares.

Las cuatro preguntas clave para la consulta popular y referéndum

El proceso electoral del 16 de noviembre pondrá a consideración de la ciudadanía cuatro temas cruciales impulsados por el Ejecutivo mediante varios decretos: