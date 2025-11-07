COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

Canadá presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre contra Ecuador y Venezuela, con ausencia notable de Alphonso Davies por lesión.
La selección de Canadá dio a conocer este jueves 6 de noviembre de 2025 sus convocados para enfrentar a Ecuador y Venezuela en amistosos en la fecha FIFA.

El entrenador estadounidense Jesse Marsch destacó que la convocatoria no cuenta con la figura principal del equipo, Alphonso Davies, quien permanece fuera por una lesión sufrida en marzo y posterior operación. Esto obliga a Canadá a buscar variantes ofensivas y consolidadas en la plantilla para afrontar estos juegos clave.

Jugadores destacados y presencia de Marcelo Flores

Entre los nombres más relevantes del equipo canadiense están el goleador Jonathan David (Juventus), el rápido extremo Tajon Buchanan (Villarreal) y el joven delantero Ismael Koné (Sassuolo). Asimismo, destaca Promise David, quien juega en Bélgica junto a Kevin Rodríguez.

La novedad en la lista es la inclusión oficial del futbolista mexicano-canadiense Marcelo Flores, quien fue convocado como jugador en periodo de entrenamiento, sin poder participar en los partidos. Flores, formado en la cantera del Arsenal y actualmente en Tigres de la Liga MX, ha disputado solo tres encuentros con la selección mayor de México y aún no ha cerrado su futura nacionalidad deportiva, situación que está en diálogo entre el jugador y la federación canadiense.

Valores tácticos y objetivos previos al Mundial 2026

Estos amistosos representan una oportunidad clave para que Canadá afiance su plantilla y rodaje previo a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en territorio norteamericano. El técnico Jesse Marsch buscará ajustar la estrategia y evaluar el rendimiento de futbolistas jóvenes y consolidados en duelos internacionales en condición de local y visitante.

La ausencia de Davies, una pieza fundamental en ataque, obliga al equipo a confiar en jugadores como Jonathan David y Tajon Buchanan para generar ofensiva y mantener el nivel competitivo que Canadá mostró en los últimos torneos.

Lista completa de convocados

En la lista están Ali Ahmed, Theo Bair, Zorhan Bassong, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Derek Cornellius, Maxime Crépeau, Jonathan David, Promise David. Además de Stephuen Eustáquio, Owen Goodman, Junior Hoilett, Alfie Jones, Ismael Koné, Cyle Larin, Richie Laryea. También están  Kamal Miller, Jayden Nelson, Jonathan Osorio, Tani Oluwaseyi, Nathan Saliba, Niko Siguir, Dayne St. Clair y Joel Waterman.

Futuro incierto para Marcelo Flores

El caso de Marcelo Flores es uno de los puntos más seguidos. Aunque apareció en la lista, el jugador de 22 años no podrá disputar minutos oficiales con Canadá esta fecha FIFA, dado que aún no realiza el cambio definitivo de nacionalidad deportiva tras sus apariciones con México.

Desde la federación canadiense se mantienen conversaciones con el mediocampista para concretar su incorporación definitiva, potencialmente fortaleciendo el plantel rumbo al Mundial 2026.

Esta convocatoria consolida la intención de Jesse Marsch de trabajar con un equipo competitivo que mezcle experiencia y juventud, manteniendo a Canadá como un destacado competidor en la región y en escenarios internacionales.

