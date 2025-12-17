Cancelan los eventos de Año Nuevo en Sídney tras el atentado que dejó 16 muertos

El Ayuntamiento de Waverley, en el este de Sídney, anunció la cancelación total de los eventos de Año Nuevo en Bondi Beach tras el atentado contra la comunidad judía ocurrido el domingo, que dejó 16 muertos, por motivos de seguridad y respeto a las víctimas.

La decisión afecta a todos los actos previstos para la noche del 31 de diciembre en Bondi Beach, uno de los enclaves turísticos más concurridos de Australia. Según la empresa promotora Fuzzy, los eventos iban a congregar a unas 15.000 personas. La compañía informó que los asistentes ya han sido contactados y que el reembolso automático de las entradas se realizará en un plazo máximo de siete días.

El consistorio explicó que la cancelación responde al contexto posterior al ataque y a la situación de seguridad en la zona, que permanece fuertemente custodiada por fuerzas policiales. En los días posteriores al atentado, la playa se ha convertido en un espacio de duelo y homenaje, con ofrendas florales y mensajes en memoria de las víctimas.

Se trata de una decisión inédita. Desde que se inauguró el espectáculo de fuegos artificiales en la bahía de Sídney en 1976, nunca se había anulado por completo la programación de Año Nuevo. En ocasiones anteriores se habían aplicado restricciones o modificaciones, pero no una suspensión total.

Antecedentes y precedentes

Durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia de covid-19, el espectáculo se celebró sin público, como medida sanitaria. Asimismo, en la temporada de incendios forestales de 2019-2020 se produjo un intenso debate político y social sobre su cancelación por respeto a las víctimas, aunque finalmente el evento se mantuvo.

Incluso ante condiciones meteorológicas adversas, las autoridades habían activado planes de contingencia, evitando la suspensión total. La cancelación anunciada ahora marca, por tanto, un precedente histórico en la gestión de uno de los eventos más emblemáticos del calendario australiano.

Las autoridades locales subrayaron que la prioridad es garantizar la seguridad ciudadana y acompañar a las familias afectadas por el ataque, en un momento especialmente sensible para la ciudad y para la comunidad judía.

El atentado en Sídney y la investigación

El ataque tuvo lugar durante un acto de la comunidad judía por la festividad de Janucá en Bondi Beach. Según informaron las autoridades, dos hombres, padre e hijo, abrieron fuego contra los asistentes. El atentado causó 16 fallecidos, entre ellos uno de los atacantes, y decenas de heridos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las fuerzas de seguridad consideran que ambos actuaron de manera independiente, aunque influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y posibles fallos en los sistemas de prevención.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que el Gobierno realizará una revisión exhaustiva de los sistemas de inteligencia, tras reconocer la existencia de “problemas reales” en el operativo posterior al atentado.