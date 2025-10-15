Cancelan un mes de sueldo a los jugadores de Delfín SC

Aunque Delfín SC retomó los entrenamientos la situación económica sigue “color de hormiga”. Una fuente anónima del Delfín SC reveló que la plantilla está molesta porque se les adeudaba tres meses de salarios y el premio por salvar la categoría.

El premio se lo ganaron en el partido que empataron con Independiente del Valle en el estadio banco Guayaquil. Anoche se conoció que se les canceló un mes. Aunque es muy poco en algo ayuda a solventar los gastos de la plantilla.

Jugadores de Delfín SC se paralizaron

El 3 de octubre, antes del duelo contra El Nacional en el inicio del hexagonal de Liga Pro, los jugadores de Delfín SC iniciaron una paralización, aunque disputaron el partido. Los jugadores no se concentraron y cada quien llegó al estadio por su cuenta para jugar ese partido que terminó con un empate dos a dos.

Tras dialogar con los directivos y bajo la promesa de pagar los valores pendientes el lunes, retomaron entrenamientos para el encuentro ante Macará, programado para el sábado a las 18h00 en el estadio Jocay. La fuente indicó que se prometió saldar parte de la deuda entre ayer y hoy. Ayer cumplieron con el pago de un mes.

La crisis económica agobia al plantel, afectando su concentración y su preparación física para el resto del campeonato. Delfín SC, tras dos años de crisis futbolística, evitó el descenso en el 2024. En este 2025 estuvo a punto de jugar el cuadrangular por la permanencia, pero se clasificó al hexagonal dos.