Candidato Iván Cepeda denuncia que Estados Unidos intenta influir en las elecciones presidenciales de Colombia

El senador y candidato presidencial por Pacto Histórico, Iván Cepeda, alertó que la Administración de Donald Trump está intentando influir en las elecciones de Colombia. Esto, según dijo, con el respaldo de la ultraderecha de su país.

“Lanzamos claramente un llamamiento de alerta de que el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones”, aseguró el candidato presidencial en la presentación de su campaña, este miércoles, en la sede de UGT en Madrid.

“Lo están haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana y en la manera en que no debe comportarse electoralmente”, afirmó.

Sobre las acusaciones contra el presidente de Colombia

Cepeda argumentó que no se explica por qué durante el último año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado sin pruebas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de narcotraficante, cuando “ha sido líder en la región en la lucha contra las estructuras criminales y narcotraficantes”.

“Ya ha habido un importante nivel de intervención (…) amenazando al Gobierno, creando la posibilidad de que se produzca una situación similar a la de Venezuela”, dijo Cepeda. Además, acusó a la ultraderecha colombiana dar aliento a este tipo de retóricas, llegando incluso a jalear una posible intervención.

“Una estrategia que, tenemos que decirlo, cuenta con el respaldo, el apoyo y con el estímulo claramente de la extrema derecha. Y concretamente debo decirlo del expresidente Álvaro Uribe”, recalcó el candidato.

Cepeda se ha preguntado cómo es posible que Estados Unidos esté “tan preocupado por la lucha contra el narcotráfico” si consigue el respaldo de políticos como Uribe. “Que ha construido parte de su poderío económico asociándose con clanes del narcotráfico como los Escobar”, añadió.

Para justificar la intervención en Venezuela

Asimismo, cuestionó la lucha contra el narcotráfico que esgrime la Casa Blanca para justificar la intervención de Venezuela, que permitió la captura de Nicolás Maduro. Remarcó cómo después de la operación, las estructuras del narcotráfico pasaron de organizaciones terrorista a simples grupos delictivos, en alusión al Cártel de los Soles.

“Todo ello forma parte de una estrategia coordinada”, subrayó Cepeda, contemplada en su estrategia de seguridad nacional. “Trump no es un hombre desquiciado, ni un lunático, sino la expresión de una realidad política que representa la ultraderecha”, aclaró.

“Exigimos que haya respeto a nuestra libertad, independencia y soberanía y exigimos que se respete a nuestro jefe de Estado”, enfatizó.

“Esa intervención no debe ser vista de una manera simplista como el derrocamiento de un dictador, como lo han querido presentar. (…) Es la aplicación rigurosa de una política” con la que Estados Unidos vuelve “a considerar el hemisferio occidental como un territorio que está sometido a sus intereses y propósitos estratégicos”, avisó el senador colombiano.

Colombia conocerá a su nuevo presidente en mayo

Colombia entra en un año decisivo con las elecciones presidenciales fijadas para el 31 de mayo de 2026. Tras el mandato de Gustavo Petro, quien tiene prohibida la reelección, el panorama político se encuentra fragmentado con más de 100 precandidatos iniciales.

El calendario electoral comenzará formalmente el 8 de marzo con los comicios legislativos y las consultas interpartidistas. Figuras como Iván Cepeda (por el oficialismo), Paloma Valencia, Vicky Dávila y Sergio Fajardo lideran las encuestas.

De no haber mayoría absoluta, la segunda vuelta será el 21 de junio.