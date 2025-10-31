Cantante de regional mexicano fue secuestrado y asesinado; era sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana

Eleuterio ‘Tello’ Higuera Jr., cantante de Los Incomparables de Tijuana y sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana, fue hallado sin vida tras varios días de haber sido secuestrado por un comando armado.

Su secuestro se dio el 22 de octubre, mientras que su cadáver fue encontrado dos días después. Sin embargo, medios de comunicación hicieron pública la tragedia recientemente.

Secuestran a cantante durante presentación

La noche del 22 de octubre, un grupo de civiles armados irrumpió en un salón de fiestas de la colonia Aztlán, sometiendo a los presentes y a miembros de la banda, según testimonios recogidos por Univision.

Algunos músicos lograron huir, pero Higuera Jr., de 28 años, fue extraído del lugar por los agresores. Su agrupación musical confirmó su secuestro a través de Instagram, expresando preocupación. .

El incidente ocurrió durante un evento privado, donde la banda amenizaba la celebración, de acuerdo con People en Español.

Hallazgo del cuerpo y confirmación de la muerte

El 24 de octubre, autoridades localizaron el cuerpo de Higuera Jr. en La Gloria, al sur de Tijuana, tras dos días de búsqueda.

La banda emitió un comunicado el 29 de octubre: “Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, lamentamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr. Su pasión y talento fueron esenciales en cada acorde”.

Mario Quintero, su tío y líder de Los Tucanes de Tijuana, publicó: “Tu brillo y alegría siempre estarán con nosotros y con el público. Descansa en paz, ‘Tellito’ Jr. Dios dé fortaleza a toda la familia”.

Otras agrupaciones como Los Retoños de Tijuana, Explosión Norteña y La Séptima Banda enviaron condolencias, uniéndose al luto del género regional mexicano.

Higuera Jr., hijo de Eleuterio Higuera, fundador de Los Incomparables, era un referente por su carisma en presentaciones norteñas. La familia y colegas agradecieron el apoyo de seguidores, solicitando respeto en este momento.

No hay detenidos por el crimen del cantante

Hasta este viernes no se reportan detenciones ni identificación de los responsables, indicaron autoridades de Baja California a N+ y Univision.

Medios locales apuntan a posibles vínculos con bandas criminales operantes en la zona, que controlan territorios fronterizos, aunque no se han emitido declaraciones oficiales al respecto.

La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio como secuestro exprés, según Infobae.

Baja California registra más de 1.500 homicidios en 2025, con Tijuana como epicentro, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El género regional mexicano ha perdido al menos cinco artistas por violencia en los últimos dos años en la región, incluyendo casos en Sinaloa y Sonora.