Cantante Gerardo Ortiz, que usaba sus conciertos para lavar dinero del narco recibió sentencia

El cantante mexicano de música regional Gerardo Ortiz recibió una condena de tres años de libertad supervisada por un tribunal federal de California. El mexicano se declaró culpable de realizar operaciones financieras a una empresa presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El artista reconoció ofrecer sus conciertos para lavar dinero de este grupo dedicado al narcotráfico desde México.

La sentencia la dictó el juez John F. Walter en la Corte Federal del Distrito Central de California, en Los Ángeles. Gerardo Ortiz, de 35 años y originario de Culiacán, Sinaloa, aceptó los cargos en un acuerdo de culpabilidad firmado el pasado 15 de octubre. De acuerdo con el expediente judicial, el intérprete de temas como “Dámaso” y “Fuiste mía” admitió haber recibido pagos y lavar dinero del narco.

Gerardo Ortíz colaboró con las autoridades de EE.UU.

Cantaba en eventos organizados por Del Records y su filial Del Entertainment, empresas controladas por su exrepresentante Ángel del Villar. Según la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., estas compañías operaron como fachada para lavar dinero procedente del narcotráfico y estuvieron vinculadas al CJNG. Los delitos se cometieron entre 2015 y 2021.

Como parte del acuerdo, Gerardo Ortiz cooperó activamente con las autoridades federales. Él testificó en el juicio contra Ángel del Villar, a quien en septiembre de 2025 lo condenaron a 70 meses de prisión y al pago de 2.5 millones de dólares en multas por los mismos delitos de lavado de activos. El cantante no enfrentará tiempo en prisión efectiva.

Desmantelaron la red de lavado de la discográfica

La sentencia incluye tres años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario, una multa de 50 mil dólares y la obligación de entregar dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, se le prohibió volver a trabajar con Del Records o cualquier entidad relacionada con Del Villar. La Fiscalía destacó que Gerardo Ortiz “proporcionó información sustancial y veraz” que ayudó a desmantelar la red de lavado operada por la discográfica.

Por ello, el Departamento de Justicia solicitó una pena reducida, evitando los hasta cinco años de cárcel que inicialmente enfrentaba el artista bajo el Título 18 del Código de EE.UU. El caso forma parte de una investigación más amplia del FBI y la DEA contra empresas de entretenimiento. Estas eran utilizadas por el CJNG para blanquear ganancias del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Otras figuras del regional con casos similares

En los últimos tres años, al menos otras cuatro figuras del regional mexicano han sido investigadas o imputadas por hechos similares. Gerardo Ortiz, quien acumula más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, permanece activo en redes sociales y no ha emitido declaración pública tras conocer la sentencia. Su defensa informó que el cantante “acepta plenamente la resolución y se enfocará en su carrera y familia bajo las condiciones impuestas por la corte”.

La sentencia cierra uno de los capítulos judiciales más mediáticos del género regional mexicano en Estados Unidos y refuerza el escrutinio federal sobre los vínculos entre algunos artistas y empresas señaladas por lavado de dinero del narcotráfico.