Caos, filas y enojo: así enfrentan las fallas del sistema Axis los usuarios en Santo Domingo

Decenas de ciudadanos protagonizaron disturbios este martes 25 de octubre en la Empresa Pública Municipal de Tránsito (EPMT) de Santo Domingo, debido al colapso e intermitencias del sistema Axis, administrado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), lo que obligó al despliegue de policías y militares para organizar a la multitud y controlar el ingreso, ante reclamos por demoras, falta de atención y afectación laboral.

Quejas de los usuarios por largas filas

Desde temprano, los usuarios formaron filas frente a las instalaciones intentando realizar trámites como traspasos, renovaciones o actualización de datos. Muchos aseguraron haber asistido varios días sin resultados.

>Orley Cevallos, usuario, señaló que la presencia policial y militar se hizo necesaria para “organizar el ingreso porque no hay orden en los trámites que necesitamos”. Indicó que el sistema ANT se cae por horas, lo que obliga a regresar varias veces y perder jornadas de trabajo.

Otros ciudadanos señalaron que existen turnos que no se respetan, lo que dificulta cumplir los plazos de matriculación y completar el proceso sin contratiempos. Varios pidieron acciones urgentes para evitar nuevas visitas sin atención, señaló Andrea Patiño, otra usuaria.

Señalamientos sobre falta de equidad en la atención

Los reclamos también incluyeron denuncias de falta de equidad en la asignación de turnos. Usuarios indicaron que, pese a que se anuncia que no hay sistema, algunos permanecen dentro del edificio y reciben atención preferente.

Andrea Patiño afirmó que muchas personas madrugan desde las 04:00 y aun así no se respeta el orden de llegada. Señaló que, mientras algunos son enviados a sus casas, otros reciben turnos internos sin explicación.

Pidió que se considere una prórroga o resolución temporal, ya que varios documentos están por caducar y podrían generar multas de 50 dólares, aun cuando las demoras no dependen de los usuarios sino del funcionamiento del sistema.

Autoridades explican origen del problema

Jefferson Laines, subdirector de Revisión Técnica Vehicular, explicó que las fallas en el sistema Axis se presentan desde hace tres semanas, con días completos sin acceso a la plataforma.

>Indicó que, en condiciones normales, se atienden alrededor de 150 trámites diarios, pero la cifra se redujo a cerca de 50 debido a la intermitencia del sistema.

>Señaló que esta semana la situación se mantiene y que, debido al bloqueo de ingreso por parte de algunos usuarios, fue necesario desplegar policías y militares para controlar la situación y organizar el acceso</strong>.

Medidas internas para reducir el colapso

Las autoridades de la EPMT están permitiendo el ingreso de grupos de cinco personas para evacuar los trámites pendientes. Esto siempre y cuando el sistema Axis esté operativo. Laines pidió a la ciudadanía asistir en la tarde para comprobar si se logró avanzar en los procesos.

Recordó que noviembre es históricamente uno de los meses con mayor demanda por el cierre de plazos para las placas con dígito nueve. Esto incrementa la presión sobre el sistema.

Solicitó también que quienes no pertenecen al mes de atención esperen diciembre, cuando se atienden rezagos según el cronograma nacional.

Llamado a la ANT

Laines señaló que la Agencia Nacional de Tránsito debe pronunciarse, ya que la situación se extendió por semanas sin una solución definitiva. Explicó que, si se confirma que los retrasos responden a fallas internas del sistema, una resolución podría evitar la aplicación automática de multas por matriculación tardía, lo que daría alivio a cientos de usuarios afectados en Santo Domingo.