Captura de Nicolás Maduro tras ataque militar estadounidense generan cruce público entre Noboa y Correa

Este sábado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa protagonizaron un cruce público en la red social X, luego de que Noboa reaccionara a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

Declaraciones iniciales del actual presidente ecuatoriano

El actual mandatario ecuatoriano publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que expresó satisfacción ante lo que calificó como un golpe contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en la región.

En su texto, publicado este sábado, expresó: “A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

En el mismo mensaje, el presidente ecuatoriano dirigió palabras a referentes de la oposición venezolana María Corina Machado y Edmundo González, señalando que Ecuador sería un aliado en un proceso político de cambio en Venezuela. Es momento de recuperar su país… ambos tienen un aliado en Ecuador”, añadió Noboa.

Las declaraciones fueron difundidas ampliamente y replicadas por distintos actores políticos.

Reacción de Rafael Correa en redes sociales

Horas después, el expresidente Rafael Correa respondió desde su cuenta personal en X con un mensaje crítico hacia Noboa. En su publicación, Correa cuestionó que se justifique una supuesta “agresión” contra un país soberano y rechazó las afirmaciones realizadas por el actual mandatario ecuatoriano.

“El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez…”.

“…Tu alma de vasallo es una traición a la Patria Grande.”

Estas declaraciones se enmarcan en la prolongada confrontación política entre ambos líderes, quienes han mantenido diferencias públicas desde la llegada de Noboa al poder y el proceso judicial que mantiene a Correa residiendo fuera del país.

Respuesta posterior del presidente Noboa

Posteriormente, Noboa publicó otra declaración en X respondiendo a Correa y defendiendo su postura respecto a la lucha contra el narcotráfico, acusando al expresidente de permitir el avance de redes criminales en Ecuador. En su mensaje, afirmó: “Permitiste que el narcotráfico haga lo que le dé la gana en el Ecuador…”

En el mismo texto, Noboa enumeró señalamientos sobre presuntos hechos ocurridos durante el correísmo y anunció que, “con pruebas”, hará públicas supuestas vinculaciones entre Correa, su entorno y “un sector de la banca”.

“Terminarás como Noriega y Maduro, anota. Es una promesa”, subrayó el Jefe de Estado al finalizar su publicación.

Las acusaciones mutuas, difundidas de manera pública, generaron una amplia repercusión en redes sociales y medios digitales, posicionando el intercambio como uno de los temas más comentados de la jornada política ecuatoriana.

Detención de Maduro

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro han generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Algunos gobiernos han expresado apoyo a la detención, citando la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, mientras otros critican la acción como una violación de la soberanía venezolana.

El impacto político en Ecuador ha sido inmediato, con el intercambio de mensajes entre figuras políticas de alto perfil, que refleja divisiones internas sobre la política exterior y la cooperación regional ante situaciones de seguridad internacional (12).