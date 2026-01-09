Captura de Nicolás Maduro divide a Estados Unidos, revela encuesta de CBS News

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abrió una profunda división en la opinión pública estadounidense, según una nueva encuesta de CBS News/YouGov publicada esta semana. El sondeo evidencia un escenario político fragmentado, marcado por diferencias partidarias y una alta incertidumbre sobre las consecuencias futuras.

El estudio, realizado el 3 de enero entre 2.092 adultos, con un margen de error de ±2,7 puntos, indica que 36 % apoya total o parcialmente la operación, mientras 39 % se opone. Además, 25 % de los encuestados no logra definir una postura clara frente a la acción.

Encuesta sobre captura de Nicolás Maduro revela brecha partidaria

El sondeo confirma una fuerte polarización política en Estados Unidos. Entre los demócratas, 63 % rechaza la acción militar, frente a apenas 14 % que la respalda, lo que refleja resistencia dentro de ese bloque político.

Por el contrario, entre los republicanos, 66 % apoya la destitución de Maduro y solo 13 % se opone. Los independientes muestran una tendencia crítica, con 44 % en contra y 27 % a favor, lo que refuerza el clima de incertidumbre nacional.

Opinión pública duda del impacto tras la captura de Maduro

Al analizar las consecuencias, 36 % de los estadounidenses cree que el país mejorará tras la destitución de Maduro. Sin embargo, apenas 10 % considera que Estados Unidos estaría mejor si el mandatario continuara en el poder.

La mayoría, 55 %, admite no tener claridad sobre los efectos a largo plazo. Esta percepción refleja dudas sobre la efectividad de las acciones militares en el exterior y su impacto en la seguridad nacional y la política exterior.

Cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Tras la operación, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos en el Distrito Sur de Nueva York. Las acusaciones incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras, dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas.

Ambos se declararon inocentes ante un juez federal. La acusación sostiene que Maduro dirigió durante 25 años una red de tráfico de cocaína, con participación directa de Flores y vínculos con grupos terroristas y narcotraficantes.

Advertencias de Trump elevan la tensión internacional

La captura también generó tensiones diplomáticas. El presidente Donald Trump lanzó advertencias a México, Cuba y Colombia, mientras reiteró su intención de usar al ejército para asegurar Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó esa postura como una “amenaza directa a la seguridad internacional y la OTAN”, lo que intensificó el debate sobre el alcance global de la estrategia estadounidense.

Debate global por la captura de un jefe de Estado

Analistas políticos aseguran que la encuesta no solo refleja división interna, sino también preocupación por la legalidad y las consecuencias diplomáticas de capturar a un jefe de Estado extranjero.

El caso de Nicolás Maduro reabre el debate sobre el rol de Estados Unidos en América Latina, mientras la ciudadanía continúa dividida sobre si estas acciones fortalecen o debilitan la influencia estadounidense en el escenario internacional.