Capturan a ‘Albertito’, infante de marina en servicio activo y presunto cabecilla de GDO

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la detención de un infante de marina en servicio activo, a quien señaló como “líder operativo” de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).

A través de su cuenta de X, Reimberg detalló que el Operativo Tormenta evitó “100 millones de dólares en envío de droga” al exterior.

Así fue la detención del presunto cabecilla de GDO

El funcionario detalló que como parte del operativo se desarrollaron doce allanamiento en las provincia de Guayas y Azuay, dejando nueve personas detenidas.

“Es el resultado de una investigación de nueve meses, donde fue capturado Alberto Magno A., alias ‘Albertito’, infante de marina en servicio activo y cabecilla operativo de ‘Los Choneros’”, detalló.

Reimberg agregó que el detenido “desempeñaba un rol central en las operaciones ilícitas en relación a la contaminación de contenedores con droga que tenían como destino Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido”.

Agregó que entre los detenidos están dos parejas sentimentales de ‘Albertito’, “que también era parte de la estructura”. Así como “seis personas más, parte del círculo logístico” del cabecilla GDO.

La ola de violencia en Ecuador

Ecuador atraviesa su periodo más crítico de inseguridad, con 2025 perfilándose como el año más violento de su historia. La tasa de homicidios podría superar los 50 por cada 100,000 habitantes, consolidando al país con el índice más alto de América Latina por tercer año consecutivo.

Este escenario es impulsado por el inmenso poder de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), como Los Choneros y Los Lobos, quienes compiten por el control del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Estos grupos han infiltrado estructuras estatales, afectando la respuesta judicial y policial. Pese a la declaratoria de conflicto armado interno, la fragmentación de estas bandas tras capturas de líderes ha intensificado los enfrentamientos territoriales y las masacres en espacios públicos.

Fuerzas aéreas de Estados Unidos y Ecuador coordinan despliegue temporal en Manabí

Una de las provincias más violentas es Manabí. El reciente miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador confirmó oficialmente el despliegue del contingente militar en Manta, ciudad portuaria estratégica del país.

Según la representación diplomática, la operación responde a acuerdos recientes de cooperación en defensa suscritos entre ambos gobiernos. Esta se ejecutará de manera temporal y coordinada con las fuerzas ecuatorianas.

El anuncio se produce más de un mes después de la segunda visita a Ecuador de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. En el encuentro se concretaron los términos de colaboración bilateral. La Embajada señaló que el operativo se desarrolla en conformidad con la ley ecuatoriana y con los marcos legales vigentes de ambos países.