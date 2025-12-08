COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Capturan a tres presuntos autores de doble asesinato en Esmeraldas

Los detenidos, entre ellos dos menores de edad, pertenecerían a la banda Los Tiguerones.
3 minutos de lectura
Implicados en hecho violento fueron detenidos. Fotografía : @PolicíaEcuador
La Policía Nacional detuvo a tres personas, dos de ellas adolescentes, señaladas como presuntas responsables del ataque armado ocurrido en el sector Tiwintza, sur de Esmeraldas, donde dos hombres murieron y otro resultó herido de gravedad por disparos de pistola.

El hecho se registró la noche del viernes 7 de diciembre. Según el parte policial difundido en la cuenta oficial de X, tras el ataque se activaron de inmediato varias diligencias que permitieron ubicar y capturar a los sospechosos en las horas siguientes. Los tres detenidos formarían parte de la organización delictiva Los Tiguerones, una de las bandas más activas en la provincia.

Armas y vehículo incautados

Como indicios vinculantes, durante el operativo los agentes decomisaron dos armas de fuego, más de diez vainillas percutidas, trece cartuchos sin utilizar y un automóvil que presuntamente habría sido utilizado por los agresores.

Además, la investigación identificó a otros cuatro individuos que habrían participado en la planificación y ejecución del doble homicidio y que actualmente son buscados por las autoridades.

Violencia en la zona

El sector Tiwintza, ubicado en el sur de la ciudad de Esmeraldas es una de las zonas con mayor incidencia delictiva de la provincia, controlada en gran parte por Los Tiguerones. Esta banda nació en 2020 como disidencia de Los Choneros , sin embargo, actualmente mantiene disputas territoriales con grupos rivales como Los Lobos y Los Lagartos.

Esmeraldas registra una de las tasas más altas de homicidios del país. En lo que va de 2025, la provincia acumula cientos de muertes violentas relacionadas principalmente con el narcotráfico, extorsión y ajuste de cuentas entre bandas. Cerca del 70 % de estos crímenes involucran armas de fuego.

Menores en estructuras criminales

La participación de dos adolescentes en el ataque vuelve a poner sobre la mesa el reclutamiento de menores por parte de estas organizaciones. Los jóvenes son utilizados como sicarios y distribuidores porque, al ser inimputables o recibir penas menores, representan menor riesgo para las bandas, según datos policiales. 

Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, que los procesará por los delitos de asesinato y asociación ilícita. La víctima herida permanece hospitalizada en estado estable. Las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni de los capturados. (39) 

