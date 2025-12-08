Capturan en Loja a padre presuntamente responsable de la muerte de su bebé, de seis meses

Un hombre de 34 años y nacionalidad peruana fue detenido como presunto autor de la muerte de su hija de apenas seis meses, ocurrida en el sector Menfis Central de la ciudad de Loja.

El hecho se registró la noche del sábado 6 de diciembre cuando el sospechoso, identificado como Richard Jonathan A. C., llegó al domicilio familiar aparentemente bajo los efectos del alcohol y agredió físicamente tanto a la menor como a su madre.

La bebé fue trasladada de emergencia al Hospital Básico Isidro Ayora, donde ingresó con signos vitales críticos y lesiones visibles. Pese a los esfuerzos médicos por reanimarla, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento minutos después.

Investigación en curso

Personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) y Criminalística realizó el levantamiento de indicios en la vivienda y en el hospital. Entre las diligencias se incluyó la la toma de testimonios y la recolección de evidencias que permitan esclarecer los hechos.

El cuerpo de la niña fue ingresado al Centro Forense de Loja para practicar la autopsia que determinará la causa exacta del deceso. La Fiscalía abrió una investigación por el delito de femicidio, al tratarse de una menor de edad víctima de violencia en el ámbito familiar.

Pronunciamiento de autoridades

Horas después de la captura, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el arresto a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje: “El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro, donde tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto en libertad. Ningún hecho quedará impune”.

UN MISERABLE MENOS EN LA CALLE. El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro, donde tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto… pic.twitter.com/yU7imPF4KQ — John Reimberg (@JohnReimberg) December 8, 2025

Por su parte, la Policía Nacional del Ecuador publicó: “APREHENDIMOS A UN PRESUNTO IMPLICADO EN LA MUERTE DE UNA INFANTE EN LOJA. Tras recibir la alerta sobre el ingreso de una menor de edad al Hospital Isidro Ayora, en condiciones críticas y con signos de presunta agresión física, nuestros servidores policiales activaron de inmediato los protocolos de respuesta”.

Violencia intrafamiliar en Ecuador

El caso se suma a las estadísticas de violencia de género y familiar en Ecuador. De acuerdo con el observatorio de la Alianza para el Mapeo de los Femicidios (coordinado por Fundación Aldea) hasta el 15 de noviembre de 2025 Ecuador ya acumulaba al menos 349 femicidios, la cifra más elevada desde que el delito fue tipificado en 2014.

Esto significa que, en promedio, una mujer o niña fue asesinada por razones de género cada 22 horas a lo largo del año.

Del total, cerca del 32 % de los casos (112) corresponden a femicidios íntimos o familiares cometidos por parejas, exparejas o parientes cercanos, mientras que el 64 % (224 casos) están relacionados con dinámicas del crimen organizado y estructuras delincuenciales. (39)