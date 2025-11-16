COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Capturaron a dos adolescentes, presuntos sicarios, tras arrojar cabeza durante ataque armado

Un tercer sospechoso cayó abatido durante un enfrentamiento con agentes de la Policía.
Las autoridades capturaron a dos adolescentes de 15 y 16 años, identificados con los alias Montana y Calvin.
Los dos menores están en poder de la justicia tras un operativo policial. (Foto X Min. Del Interior)
Las autoridades capturaron a dos adolescentes de 15 y 16 años, identificados con los alias Montana y Calvin.
Los dos menores están en poder de la justicia tras un operativo policial. (Foto X Min. Del Interior)

Las autoridades capturaron a dos adolescentes de 15 y 16 años, identificados con los alias Montana y Calvin. El operativo se desarrolló en Machala, provincia de El Oro. Según las autoridades, los menores serían los supuestos partícipes de un doble asesinato perpetrado el viernes 14 de noviembre en el eje vial de Santa Rosa. Los sospechosos, presuntos miembros de la facción criminal Los Lobos Espejo, arrojaron una cabeza humana en el sitio tras matar a dos personas.

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó las capturas y la neutralización de un tercer implicado durante la persecución. El suceso ocurrió cuando los menores dispararon contra dos víctimas no identificadas. Producto de este ataque dos personas murieron  de manera inmediata en una vía pública de Santa Rosa, cantón cercano a Machala. Testigos reportaron que los atacantes abandonaron una cabeza en el lugar.

Dos adolescentes en poder de la justicia

La escena del crimen, acordonada por agentes, reveló casquillos de bala y evidencias balísticas que apuntan a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.Una patrulla de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad (UDCIV) divisó a los sospechosos huyendo . En ese momento se inició una persecución vehicular por la vía Balosa.

A la altura de la intersección en forma de Y, uno de los ocupantes de la moto abrió fuego contra los uniformados, sin causar heridos. Los perseguidores continuaron el rastreo hasta la parroquia El Retiro, donde los adolescentes abandonaron el vehículo y corrieron hacia un terreno baldío adyacente a una plantación bananera. Allí, los agentes capturaron a alias Montana, de 15 años, quien portaba una pistola.

El Oro registra un alza del 40% en homicidios

Posteriormente, una incursión en una vivienda cercana derivó en un intercambio de disparos con un tercer sospechoso. Allí, este resultó abatido mediante el uso legítimo de la fuerza policial, según el informe oficial. Minutos después, en una operación complementaria, se detuvo a alias Calvin, de 16 años, en las mismas inmediaciones. Los detenidos enfrentan cargos por doble homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita.

El ministro Reimberg, en un comunicado, vinculó el caso a Los Lobos Espejo, una rama de la banda Los Lobos que opera en El Oro y compite por control territorial con Los Choneros. “Estos actos reflejan la infiltración del crimen organizado en menores, reclutados para sicariato”, señaló. La provincia de El Oro, con puertos clave como Machala y Pasaje, registra un alza del 40% en homicidios vinculados al narcotráfico en 2025, según el Ministerio del Interior.

Bandas buscan sembrar terror y afirmar dominio

Ecuador enfrenta una escalada de violencia narco desde 2023, con El Oro como uno de los epicentros por su rol en el tráfico de cocaína hacia puertos europeos. La decapitación, un sello de bandas como Los Lobos, busca sembrar terror y afirmar dominio. La Policía ha intensificado operativos como el Plan Fénix, con más de 500 detenciones juveniles en lo que va del año.

Las víctimas, aún en proceso de identificación forense, podrían estar ligadas a rivalidades locales, según fuentes preliminares del ECU 911. Según el ministro del Interior, el juicio de los adolescentes se iniciará la próxima semana en el Juzgado de Garantías Penales de Machala. (17)

