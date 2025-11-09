Enfrentamiento en la cárcel de Machala deja cuatro reclusos muertos y 43 heridos

Un nuevo episodio de violencia carcelaria en Ecuador estremeció a Machala. La madrugada de este domingo 9 de noviembre, un enfrentamiento en el Centro de Privación de Libertad El Oro N.º 1 dejó cuatro personas muertas y 43 heridas. La emergencia movilizó a policías y militares para retomar el control del recinto.

Según informó la Policía Nacional, el ECU-911 alertó sobre fuertes detonaciones y disturbios alrededor de las 03:00. Los agentes escucharon disparos y explosiones desde varios pabellones y desplegaron un operativo coordinado para contener la crisis y evitar que la violencia se propagara.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/kYwYmequXE — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 9, 2025

La Policía recuperó el control tras intensos disturbios

Tras varios minutos de tensión, las fuerzas del orden ingresaron a los pabellones y lograron retomar el control del penal. Las unidades de apoyo aseguraron las zonas afectadas y verificaron los daños estructurales y humanos tras el enfrentamiento.

El balance oficial confirmó cuatro internos fallecidos y 43 reclusos heridos con lesiones de distinta gravedad. Todos recibieron atención médica en hospitales de Machala, mientras un policía también resultó herido durante las operaciones.

Armas de fuego y explosivos hallados dentro del penal

Durante la inspección, los uniformados encontraron dos armas de fuego y tres artefactos explosivos presuntamente utilizados por los internos durante el amotinamiento. El hallazgo evidenció la gravedad del conflicto y la presencia de material bélico en las celdas.

Las autoridades mantienen un cerco de seguridad alrededor del Centro de Privación de Libertad El Oro N.º 1 y avanzan en las investigaciones para determinar los motivos del enfrentamiento y los grupos responsables.

Antecedentes de violencia en la cárcel de Machala

Este motín en Machala revive los temores por la crisis penitenciaria en Ecuador. En septiembre de este año, el mismo centro carcelario registró una masacre con 15 fallecidos, entre ellos un guía penitenciario.

Los familiares de los internos exigen respuestas y mayores medidas de seguridad, mientras los organismos de control refuerzan la presencia policial y militar en el lugar.