Cárcel del Encuentro: ministro John Reimberg muestra por primera vez imagen aérea del nuevo centro penitenciario

Durante semanas, la discusión sobre el verdadero avance de la Cárcel del Encuentro creció en redes y espacios políticos. En medio de ese ambiente, el ministro del Interior John Reimberg decidió romper el hermetismo y reveló una imagen aérea nocturna del complejo. La publicación generó impacto inmediato y reactivó el debate sobre la infraestructura penitenciaria del país. El ministro acompañó la fotografía con la frase: “Foto mata cuento. Tengan”.

La imagen difundida en la red social X muestra el tamaño real del centro penitenciario ubicado en Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena. El complejo cuenta con espacio para 800 personas privadas de libertad y se levanta sobre un terreno declarado zona de seguridad.

Antes de esta revelación, el Gobierno de Daniel Noboa solo había mostrado detalles parciales, lo que impulsó especulaciones sobre posibles retrasos.

Cárcel del Encuentro: estructura interna del nuevo centro penitenciario

En el interior del complejo resaltan cinco pabellones con forma octogonal y uno rectangular distribuidos de manera simétrica. Entre estas estructuras se ubican patios cercados que funcionan como áreas de recreación, todos iluminados para reforzar la vigilancia. Reimberg explicó que el diseño responde a un modelo de máxima seguridad con control reforzado en cada zona. Por esa razón, el Gobierno no permite vuelos de drones ni accesos externos.

El área que rodea la cárcel permanece bajo vigilancia militar. En este centro se encuentran líderes de organizaciones criminales y personas implicadas en casos de corrupción. Entre ellos constan políticos investigados y cabecillas considerados de alto riesgo, incluido el exvicepresidente Jorge Glas. El Ejecutivo sostiene que esta concentración facilita el control operativo.

Nueva política penitenciaria del Gobierno

John Reimberg adelantó que la siguiente semana se ejecutará un nuevo traslado de internos. También remarcó que toda persona vinculada con delitos de sicariato ingresará directamente al complejo. El ministro afirmó: “Todo sicario que cometa hoy un delito le aseguro un espacio en la Cárcel del Encuentro”, con un mensaje enfocado en endurecer la respuesta estatal ante el crimen organizado.

El funcionario insistió: “Si hoy agarramos a quien cometió un sicariato ayer, va a la Cárcel del Encuentro; ya no van a ir a otra cárcel del país. Si lo cojo en el Oriente, va a ir a Santa Elena”. La estrategia busca centralizar a los reclusos de alto riesgo en un solo punto con vigilancia reforzada.

Trabajos pendientes en la Cárcel del Encuentro y modernización del sistema

El ministro Reimberg también explicó que el centro avanza en trabajos internos destinados a alcanzar su máxima capacidad en un plazo de entre 15 y 18 meses. Esa etapa contempla actualización de sistemas de control, integración de nuevas tecnologías y ampliación de zonas de seguridad. La meta oficial apunta a consolidar un modelo de custodia mucho más estricto.

En paralelo, el ministro del Interior de Ecuador confirmó que la readecuación del centro La Roca iniciará en las próximas semanas. Ese recinto será clave para alojar personas con riesgo extremo mientras continúa la modernización penitenciaria. El plan incluye mejoras estructurales, tecnológicas y operativas en todo el sistema carcelario nacional. El Gobierno sostiene que se trata de un rediseño profundo.