Traslado en la madrugada mueve a casi 100 internos desde Guayaquil a la Cárcel del Encuentro

La Cárcel del Encuentro concentra un nuevo traslado de internos. Casi 100 reos salieron de la Cárcel Regional de Guayaquil durante la madrugada bajo fuerte resguardo estatal.

La Cárcel del Encuentro, considerada prisión de máxima seguridad en Ecuador, recibió a los internos trasladados este miércoles 17 de diciembre. Además, el movimiento se ejecutó con un amplio despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Las fuerzas de seguridad movilizaron a los reclusos desde distintos pabellones de la Cárcel Regional de Guayaquil y los trasladaron en varios buses escoltados. Asimismo, el procedimiento mantuvo cierres perimetrales y control total de accesos durante toda la intervención.

Cárcel del Encuentro refuerza control penitenciario

Según información recabada por medios, cerca de 100 personas privadas de la libertad abordaron las unidades de transporte bajo estrictas medidas de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado los criterios aplicados para seleccionar a los internos.

De manera preliminar, los equipos trasladaron a los reos hacia la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. Este centro penitenciario forma parte del plan estatal para redistribuir la población carcelaria a escala nacional.

Eje del nuevo modelo carcelario

La Cárcel del Encuentro abrió sus puertas el 10 de noviembre y se posiciona como uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Daniel Noboa. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el recinto tiene capacidad para 800 internos de alta peligrosidad.

Hasta el 3 de diciembre, el centro registraba una población aproximada de 350 presos, lo que permitió recibir nuevos traslados sin afectar su operatividad. El Ejecutivo busca reducir la presión en cárceles con altos niveles de riesgo.

Estrategia de seguridad

Por otro lado, el traslado hacia la Cárcel del Encuentro se suma a las acciones estatales enfocadas en fortalecer el control penitenciario en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. El Gobierno nacional asegura que estos movimientos reducen riesgos internos y mejoran la gestión carcelaria.

Además, el Estado refuerza su presencia institucional dentro de los centros de privación de libertad, con el objetivo de prevenir hechos violentos y debilitar estructuras criminales. El operativo confirma la continuidad de esta política pública. (07)