Carín León y Bon Jovi sorprenden al unir sus voces en la nueva versión de ‘We Made It Look Easy’

Carín León y Bon Jovi lanzaron este viernes, 24 de octubre de 2025, una versión bilingüe de ‘We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil’, incluida en ‘Forever (Legendary Edition)’, el álbum reimaginado de Bon Jovi.

El dúo, originario de México y Estados Unidos, colaboró para reinterpretar la canción del disco original de 2024, celebrando temas de juventud y amistad.

La gran oportunidad de Carín León

La colaboración surgió tras el debut de Carín León en la Sphere de Las Vegas, en septiembre pasado, donde se convirtió en el primer artista latino en presentarse en ese escenario.

Ambos intercambiaron mensajes en redes sociales, lo que llevó a la invitación de Bon Jovi para participar en la edición especial. «Qué les puedo decir? La música siempre ha sido buena con nosotros, estamos como niños chiquitos con esta colaboración con @bonjovi», escribió Carín León en Instagram. Su post estuvo acompañado de dos fotos que lo muestran a él y al ícono del rock.

Canción combina el estilo de los dos cantantes

‘We Made It Look Easy’ celebra la juventud, la amistad y la alegría, con letras que evocan risas compartidas y desafíos superados.

Carín León inicia con versos en español, seguido de la voz de Jon Bon Jovi en inglés, combinando sus estilos para un dúo equilibrado.

La producción mantiene la esencia rockera de Bon Jovi, incorporando toques regionales mexicanos.

El álbum incluye otras colaboraciones, como Bruce Springsteen en ‘Hollow Man’, Avril Lavigne en ‘Living In Paradise’, Jelly Roll, Marcus King, Lainey Wilson, Ryan Tedder, James Bay, The War & Treaty, Billy Falcon y Jason Isbell. Robbie Williams participa en una versión separada de la misma canción.

Con esta colaboración, Carín León se convirtió en el único artista latino en ser parte del nuevo disco de Bon Jovi.

Celebra la recuperación vocal de Bon Jovi

‘Forever’, el decimosexto álbum de estudio de Bon Jovi, se lanzó en junio de 2024. La edición Legendary transforma cada pista con invitados, enfatizando resiliencia y colaboración.

Jon Bon Jovi explicó en un comunicado que este álbum es «más que una simple colección de colaboraciones. Es un álbum nacido de la necesidad». Su recuperación vocal, tras una operación en sus cuerdas vocales en 2024, le impidió realizar una gira completa para promocionar el álbum original. Fue entonces cuando decidió aprovechar la oportunidad para trabajar en el estudio y reclutar a algunos de sus amigos artistas para crear algo especial.

Bon Jovi, formado en 1983, ha vendido más de 130 millones de álbumes mundialmente y fue inducido al Rock & Roll Hall of Fame.

Carín León es un referente de la música regional

Carín León, cuyo nombre de pila es Óscar Armando Díaz de León Huez, nació el 7 de febrero de 1989 en Hermosillo, Sonora, México,

Líder de Grupo Arranke hasta 2016, se consolidó como solista con éxitos como “Me la Aventé” y “Que Vuelvas”. Su estilo fusiona norteño, banda y country, alcanzando reconocimiento internacional.

Como parte de sus logros, ha ganado dos Latin Grammy y acumula millones de streams globalmente. Actualmente, es el máximo representante del regional mexicano.