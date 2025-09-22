Carlos Alcaraz debutará como número uno en el ATP 500 de Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz estrenará su condición de número uno del mundo en el torneo ATP 500 de Tokio. El torneo se disputará del 24 al 30 de septiembre en Japón. En él, enfrentará en primera ronda al argentino Sebastián Báez, según el sorteo realizado este lunes 22 de septiembre.

Alcaraz vuelve al circuito ATP tras la Laver Cup

El jugador murciano regresará a la competición regular tras participar en la Laver Cup 2025, celebrada la pasada semana en San Francisco, Estados Unidos. Este evento fue inédito en su carrera. En Tokio, Alcaraz debutará como primer favorito. Buscará consolidar su posición en el ranking ATP tras recuperar el número uno del mundo luego de vencer al italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos. Con esto, suma su sexto título de Grand Slam.

A pesar de ser su primera participación en la capital japonesa, Carlos Alcaraz defiende 500 puntos ATP, obtenidos el año pasado. Los consiguió tras conquistar el título en Pekín, torneo de la misma categoría. Esto mantiene su interés estratégico en la clasificación mundial.

Recorrido y posibles rivales

Si vence a Báez, a quien ya ha derrotado en sus dos anteriores enfrentamientos, Carlos Alcaraz se enfrentaría al ganador del duelo entre el belga Zizou Bergs y el chileno Alejandro Tabilo. De avanzar a cuartos de final, su oponente por ranking sería el estadounidense Frances Tiafoe, mientras que en semifinales podría medirse con el noruego Casper Ruud, su compañero reciente en la Laver Cup.

En la final teórica, Carlos Alcaraz podría enfrentarse al estadounidense Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y quien le derrotó el pasado sábado en la competición por equipos. La estructura del cuadro ofrece un recorrido competitivo que pondrá a prueba la resistencia y estrategia del murciano en superficie dura.

Otros jugadores españoles en el torneo

El balear Jaume Munar también aparece en el cuadro del torneo japonés. Munar regresa tras su participación en la Copa Davis y tendrá un inicio exigente ante el italiano Matteo Berrettini. De avanzar, su siguiente rival sería el ganador del partido entre Casper Ruud y el local Shintaro Mochizuki, lo que anticipa encuentros de alto nivel en la fase inicial del torneo.

Contexto y relevancia del torneo

El ATP 500 de Tokio se disputa en pista dura y forma parte de la gira asiática del circuito ATP. La competencia reúne a jugadores de alto ranking y ofrece puntos valiosos que impactan directamente en la clasificación mundial, consolidando su importancia para tenistas que buscan mantenerse en posiciones privilegiadas.

Para Carlos Alcaraz, este torneo representa una oportunidad de reafirmar su liderazgo en el ranking, además de sumar experiencia en una nueva sede internacional. Su participación como primer favorito atrae la atención de medios y aficionados, destacando su estatus actual dentro del tenis mundial.

El torneo de Tokio, que combina tradición y exigencia física, se consolida como un escenario clave dentro del calendario ATP, donde los jugadores buscan tanto prestigio como puntos para el ranking global.