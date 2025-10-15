Carlos Alcaraz enfrenta a Taylor Fritz en semifinales del Six Kings Slam en Riad

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, disputará este jueves las semifinales del torneo de exhibición ‘Six Kings Slam’ ante Taylor Fritz. En la cita juegan seis de los mejores tenistas del planeta y uno de los mayores premios económicos del tenis mundial.​

El torneo Six Kings Slam: formato y protagonistas

El Six Kings Slam, que celebra su segunda edición durante la Riyadh Season, reúne a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev. Este torneo de exhibición, que se transmite globalmente por Netflix, no otorga puntos para el ranking ATP pero se ha convertido en uno de los eventos más lucrativos, con seis millones de dólares al campeón.​

Alcaraz accedió directamente a semifinales por sus títulos de Grand Slam, y se medirá al estadounidense Taylor Fritz, quien venció a Alexander Zverev por 6-3 y 6-4 en cuartos de final. El otro cruce enfrenta a Djokovic con el vencedor entre Sinner y Tsitsipas. Esta competencia se diferencia de los torneos oficiales ATP por su formato más corto y ambiente menos exigente, aunque mantiene la élite del tenis internacional en la pista.​

Alcaraz y Fritz: rivalidad reciente y contexto actualizado

Alcaraz y Fritz se enfrentarán por tercera vez en el último mes, con historial reciente de una victoria para cada uno: Fritz ganó en la Laver Cup, mientras que Alcaraz se impuso en la final del ATP de Tokio. El español retorna tras ausentarse del Masters 1000 de Shanghái por molestias en el tobillo, situación que originó críticas que Alcaraz abordó en rueda de prensa, destacando la menor exigencia física de un torneo de este tipo frente a los certámenes oficiales.​

Alcaraz comentó: “Entiendo las críticas, pero este tipo de exhibiciones no es mentalmente tan exigente como un torneo de dos semanas. Aquí podemos divertirnos uno o dos días jugando al tenis”. Sobre su estado físico, afirmó que está mejorando: “No me siento al 100%, las dudas están ahí, pero voy a competir bien en el Six Kings Slam”.​

El mayor premio y las ambiciones de Alcaraz

El atractivo del Six Kings Slam radica no solo en el nivel de los participantes, sino también en el millonario premio en juego: seis millones de dólares para el campeón, una cifra histórica en el mundo del tenis. Alcaraz, primer cabeza de serie y joven sensación del circuito, aspira a lograr el título tras haber sido subcampeón en la edición inaugural, cuando perdió la final ante Jannik Sinner.​

El evento, que convierte a Riad en centro del tenis mundial durante cuatro días, motiva tanto a la afición internacional como a las nuevas audiencias interesadas por la propuesta innovadora y los incentivos económicos de la competencia.