Carlos Alcaraz remonta a Taylor Fritz y roza las semifinales del ATP Finals

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso este martes al estadounidense Taylor Fritz por 6-7(2), 7-5 y 6-3, en la segunda jornada de la fase de grupos del ATP Finals que se disputa en Turín, Italia. Tras casi tres horas de juego, Carlos Alcaraz consiguió una remontada clave que lo deja con serias opciones de alcanzar las semifinales y de cerrar el año como número uno del ranking mundial.

La victoria del español Carlos Alcaraz sobre pista dura cubierta, se dio en un duelo de alto nivel técnico y físico. Alcaraz resistió los potentes saques del californiano y aprovechó su momento en el tramo final del segundo set para igualar el marcador y forzar una tercera manga decisiva. En ella, su efectividad y precisión al resto marcaron la diferencia.

Un inicio igualado con dominio alterno

Desde los primeros juegos, el encuentro mostró la intensidad propia de un duelo de elite. Alcaraz presionó el servicio inicial de Fritz con dos puntos de rotura, ambos salvados por el estadounidense. A continuación, el murciano, Carlos Alcaraz, tuvo problemas con su saque, pero también logró sostener su servicio ante las amenazas de su rival. Los primeros veinte minutos de juego, repartidos en apenas dos sets, anticipaban un partido extenso y equilibrado.

En el tercer juego, Alcaraz logró romper por primera vez el servicio de Fritz, poniéndose 2-1 arriba. Sin embargo, el estadounidense reaccionó y devolvió el quiebre de inmediato, manteniendo el pulso en un set lleno de intercambios largos y potencia desde el fondo de la pista. Con el marcador igualado (4-4), el set se resolvió en un ‘tie break’ dominado por Fritz, quien se impuso 7-2 para adelantarse en el partido.

Reacción firme en el segundo set

Lejos de desanimarse, Carlos Alcaraz ajustó su juego en el segundo parcial, mejorando notablemente su primer servicio y mostrando mayor agresividad al resto. Fritz mantuvo la solidez, pero Alcaraz resistió los momentos críticos y salvó dos bolas de rotura para sostener su servicio en el octavo juego.

Con el marcador empatado 5-5, el murciano rompió el saque del estadounidense en el duodécimo juego (7-5) y envió el partido a un tercer set. Su capacidad para elevar el nivel bajo presión y su firmeza mental en los puntos decisivos fueron determinantes para igualar la contienda.

Un cierre brillante en el tercer set

En la manga definitiva, Alcaraz mostró mayor claridad táctica y control emocional. Dominó con su servicio y aprovechó los errores no forzados de su rival. En el sexto juego, quebró el saque de Fritz para ponerse 4-2, una ventaja que ya no perdería. Con 5-2 arriba, tuvo tres oportunidades para cerrar el encuentro, pero el estadounidense resistió. Finalmente, Alcaraz selló la victoria con su servicio (6-3) después de dos horas y 50 minutos de intensa competencia.

El español terminó el partido con 12 golpes ganadores y solo cinco errores no forzados en el último set, consolidando una actuación de gran nivel. Con esta victoria, Carlos Alcaraz se coloca a un triunfo de asegurar su pase a las semifinales y mantener vivas sus aspiraciones de terminar la temporada como número uno del mundo.

Próximo reto ante Musetti

Su próximo compromiso será ante el italiano Lorenzo Musetti, quien derrotó al australiano Alex de Miñaur en tres sets (7-5, 3-6, 7-5). Ese resultado impidió que Alcaraz sellara matemáticamente su clasificación. El encuentro frente a Musetti será decisivo tanto para definir el pase a las semifinales como para determinar quién se mantiene en la carrera por el liderazgo del ranking ATP.

El ATP Finals de Turín reúne a los ocho mejores tenistas del mundo y se disputa bajo formato de grupos en pista cubierta. Carlos Alcaraz busca cerrar la temporada con un título que se le ha resistido y consolidar su posición como referente del tenis mundial, en una campaña marcada por su regularidad y madurez competitiva.