Carlos Gruezo despierta interés de la MLS y Europa y su salida complicaría a Liga de Quito

El futuro de Carlos Gruezo vuelve a mover el tablero del mercado de fichajes. El mediocampista de Liga de Quito analiza dos ofertas internacionales que podrían sacarlo del club a finales de año. La información fue revelada por la periodista Johanna Calderón, quien detalló que el jugador tiene propuestas desde la MLS y de un club europeo de segunda división.

En el ‘albo’ el tema genera preocupación. Gruezo ha sido clave en la estructura que armó Tiago Nunes y su salida obligaría a modificar la planificación deportiva del 2026. La dirigencia entiende que perder a un volante de su perfil implicaría buscar un reemplazo con experiencia, ritmo y liderazgo, atributos que no abundan en el mercado; al menos no en el local.

Gruezo ya conoce la MLS. Su paso por el F. C. Dallas y el San Jose Earthquakes dejó buenas impresiones. Ese antecedente abre nuevamente las puertas para su retorno.

Su presencia fue determinante y dejó un registro sólido. El volante también se ha convertido en un nombre atractivo para equipos europeos. Su regularidad en LigaPro y su recorrido internacional lo mantienen en el radar de varios clubes fuera del país.

Gruezo de buen de desempeño en Liga

Aunque los equipos interesados no han sido revelados, las dos propuestas resultan tentadoras. Gruezo evalúa su futuro a pocos meses de que finalice su préstamo con LDUQ. Su contrato concluye a fin de año.

El jugador podría cerrar su etapa en Liga de Quito con una semifinal de Copa Libertadores y con opciones competitivas en Copa Ecuador y LigaPro. Estos logros refuerzan su posicionamiento como uno de los referentes del plantel albo.

Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en la planificación del 2026. Tiago Nunes quiere mantener la base del equipo que alcanzó las semifinales de Libertadores, pero entiende que llegarán ofertas por varios futbolistas. Algunas ventas podrían ser inevitables. Uno de los nombres en esa lista es Gruezo, consolidado como pilar del mediocampo. Tras la llegada de Nunes, su influencia en la estructura táctica creció notablemente. Su rol combina recuperación, distribución y orden en el juego.

La periodista Johanna Calderón reiteró en Marca 90 que el mediocampista tiene posibilidades reales de volver al exterior. Las oportunidades están en la MLS y en el viejo continente, donde algunos clubes siguen de cerca su rendimiento. Eduardo Álvarez, dirigente de Liga de Quito, también se refirió al caso en diálogo con FB Radio. “Con Carlitos estamos contentos. Es verdad que este año termina su contrato, pero la idea es una opción de renovación porque es un jugador importante para nosotros”, afirmó. El desenlace dependerá de las negociaciones y de la decisión final del jugador, quien vive uno de los momentos más determinantes de su carrera.