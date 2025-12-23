Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y se perfila como refuerzo de Santos Laguna

El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo, de 30 años, confirmó este 22 de diciembre su salida de Liga de Quito tras un año de destacada participación. La prensa deportiva reporta que el Club Santos Laguna de la Liga MX avanza en negociaciones para incorporarlo a su plantilla para el Torneo Clausura 2026.

El jugador publicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó gratitud hacia la institución, la hinchada y sus compañeros. “Gracias Liguistas hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo. Me llevo momentos inolvidables. Con gratitud, Carlos!!”, escribió Gruezo.

Despedida de Liga de Quito

En la publicación, el volante resaltó el significado de defender los colores de Liga de Quito: “Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo y una responsabilidad enorme”. Además, destacó los aprendizajes obtenidos y el respeto hacia la hinchada e institución: “Me llevo momentos inolvidables, aprendizajes y el respeto por esta gran hinchada e institución”. Agradeció también al cuerpo técnico y trabajadores del club.

Gruezo se unió a Liga de Quito a inicios de 2025 tras rescindir su contrato con San Jose Earthquakes de la MLS. Durante la temporada, disputó 49 partidos en todas las competiciones, anotando 4 goles y registrando 4 asistencias, lo que lo convirtió en un elemento clave en el mediocampo.

Trayectoria y perfil del jugador

Nacido el 19 de abril de 1995, Carlos Gruezo inició su carrera profesional en Independiente del Valle, pasando luego por Barcelona SC en Ecuador. En el exterior militó en VfB Stuttgart y FC Augsburg de la Bundesliga alemana, así como en FC Dallas y San Jose Earthquakes de la MLS. Es un habitual en la Selección de Ecuador, con participaciones en 4 Copas América y 2 Mundiales, y con opciones de asistir al Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Su estilo de juego se caracteriza por ser un volante de contención sólido, con capacidad para recuperar balones y aportar estabilidad defensiva en el mediocampo, aunque no destaca en la salida de balón.

Negociaciones con Santos Laguna

Según reportes de la prensa deportiva mexicana, Santos Laguna mantiene negociaciones avanzadas con Gruezo, quien tiene ofertas de la MLS y una posible renovación con Liga de Quito, pero prioriza unirse a los Guerreros. De concretarse, sería el tercer refuerzo confirmado por el club torreonense, tras el defensa Efraín Orona y el delantero argentino Lucas Di Yorio. La directiva busca incorporar 4 jugadores para el Clausura 2026.

Gruezo finalizaría su vínculo con Liga de Quito el 31 de diciembre de 2025, lo que facilitaría su traspaso. El mediocampista ecuatoriano representa una opción experimentada para el equipo dirigido por Francisco Rodríguez.