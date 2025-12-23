COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y se perfila como refuerzo de Santos Laguna

El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo confirmó su salida de Liga de Quito mediante un emotivo mensaje en redes sociales y se perfila como nuevo refuerzo de Santos Laguna para el Clausura 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y se perfila como refuerzo de Santos Laguna
Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito.
Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y se perfila como refuerzo de Santos Laguna
Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo, de 30 años, confirmó este 22 de diciembre su salida de Liga de Quito tras un año de destacada participación. La prensa deportiva reporta que el Club Santos Laguna de la Liga MX avanza en negociaciones para incorporarlo a su plantilla para el Torneo Clausura 2026.

El jugador publicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó gratitud hacia la institución, la hinchada y sus compañeros. “Gracias Liguistas hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo. Me llevo momentos inolvidables. Con gratitud, Carlos!!”, escribió Gruezo.

Despedida de Liga de Quito

En la publicación, el volante resaltó el significado de defender los colores de Liga de Quito: “Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo y una responsabilidad enorme”. Además, destacó los aprendizajes obtenidos y el respeto hacia la hinchada e institución: “Me llevo momentos inolvidables, aprendizajes y el respeto por esta gran hinchada e institución”. Agradeció también al cuerpo técnico y trabajadores del club.

Gruezo se unió a Liga de Quito a inicios de 2025 tras rescindir su contrato con San Jose Earthquakes de la MLS. Durante la temporada, disputó 49 partidos en todas las competiciones, anotando 4 goles y registrando 4 asistencias, lo que lo convirtió en un elemento clave en el mediocampo.

Trayectoria y perfil del jugador

Nacido el 19 de abril de 1995, Carlos Gruezo inició su carrera profesional en Independiente del Valle, pasando luego por Barcelona SC en Ecuador. En el exterior militó en VfB Stuttgart y FC Augsburg de la Bundesliga alemana, así como en FC Dallas y San Jose Earthquakes de la MLS. Es un habitual en la Selección de Ecuador, con participaciones en 4 Copas América y 2 Mundiales, y con opciones de asistir al Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Su estilo de juego se caracteriza por ser un volante de contención sólido, con capacidad para recuperar balones y aportar estabilidad defensiva en el mediocampo, aunque no destaca en la salida de balón.

Negociaciones con Santos Laguna

Según reportes de la prensa deportiva mexicana, Santos Laguna mantiene negociaciones avanzadas con Gruezo, quien tiene ofertas de la MLS y una posible renovación con Liga de Quito, pero prioriza unirse a los Guerreros. De concretarse, sería el tercer refuerzo confirmado por el club torreonense, tras el defensa Efraín Orona y el delantero argentino Lucas Di Yorio. La directiva busca incorporar 4 jugadores para el Clausura 2026.

Gruezo finalizaría su vínculo con Liga de Quito el 31 de diciembre de 2025, lo que facilitaría su traspaso. El mediocampista ecuatoriano representa una opción experimentada para el equipo dirigido por Francisco Rodríguez.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

Estas son las identidades de las siete personas asesinadas en la parroquia San Isidro, en Manabí

Asamblea Nacional tuvo su último día de labores este lunes 22 de diciembre y entró en receso

Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y se perfila como refuerzo de Santos Laguna

Autoridades y transportistas se reunieron por aumento de robos y extorsiones en las carreteras

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

Estas son las identidades de las siete personas asesinadas en la parroquia San Isidro, en Manabí

Asamblea Nacional tuvo su último día de labores este lunes 22 de diciembre y entró en receso

Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y se perfila como refuerzo de Santos Laguna

Autoridades y transportistas se reunieron por aumento de robos y extorsiones en las carreteras

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa, será reintegrado a la FAE

Estas son las identidades de las siete personas asesinadas en la parroquia San Isidro, en Manabí

Asamblea Nacional tuvo su último día de labores este lunes 22 de diciembre y entró en receso

Autoridades y transportistas se reunieron por aumento de robos y extorsiones en las carreteras

De víctima a acusado: la lucha de una madre en el caso Dayanara Delgado, hija de la influencer “Chanel”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO