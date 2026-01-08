COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo eligió el dorsal 11 en Santos Laguna como tributo a Christian Benítez durante su presentación oficial para el Clausura 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez
Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna.
Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez
Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo eligió el dorsal 11 este 7 de enero de 2026 en Torreón, México, como homenaje a Christian ‘Chucho’ Benítez, durante su presentación como refuerzo de Santos Laguna para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Presentación de Gruezo

Santos Laguna presentó oficialmente a sus cinco nuevos refuerzos en el Auditorio Orlegi, entre ellos al volante ecuatoriano Carlos Gruezo, de 30 años, procedente de Liga de Quito. Gruezo confirmó que utilizará la camiseta con el número 11, dorsal asociado al fallecido delantero Christian Benítez. “Recordar al Chucho, un histórico de nuestro país, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, entrenar y hablar con él, y representar con este número también me llena de ilusión”, declaró Gruezo en la conferencia de prensa.
Carlos Gruezo junto a Lucas Di Yorio, y otros compañeros fueron presentados en Santos Laguna.
Carlos Gruezo junto a Lucas Di Yorio, y otros compañeros fueron presentados en Santos Laguna.
El jugador expresó gratitud por llegar al club: “Agradecido y feliz de llegar al territorio de la Laguna, por acá pasó mi padre también, hablé con él y me aconsejó mucho para venir a Santos, igual que compañeros como Félix Torres”.

Homenaje a Christian Benítez

Christian ‘Chucho’ Benítez jugó en Santos Laguna en dos etapas, entre 2007-2009 y 2010-2011. En 110 partidos oficiales, anotó 58 goles y dio 25 asistencias. Conquistó el título del Clausura 2008, donde fue elegido mejor jugador del torneo, y fue goleador del Apertura 2010 con 16 tantos.
Benítez falleció en 2013 a los 27 años. El club mantiene su recuerdo vivo, como en junio de 2025, cuando en un partido conmemorativo ante Chivas, los jugadores posaron con una camiseta número 11 de Benítez.
Gruezo se convierte en el noveno ecuatoriano en vestir la camiseta de Santos Laguna, uniéndose a una lista que incluye a Édison Méndez, Christian Benítez, Pedro Quiñónez, Christian Suárez, Ayrton Preciado, Félix Torres, Erick Castillo y Manuel Balda.

Inicio del Clausura 2026

Los otros refuerzos presentados fueron Lucas Di Yorio, con pasado en Liga de Portoviejo, quien utilizará el dorsal 9. Además están Ezequiel Bullaude (10), Efraín Orona (14) y Kevin Picón (22). El Torneo Clausura 2026 inicia el 9 de enero. Santos Laguna debutará como local ante Necaxa el sábado 10 de enero a las 20h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Corona. Gruezo, con experiencia en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Qatar 2022, busca consolidarse en la Liga MX y aportar equilibrio al mediocampo santista.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

CAL da paso al juicio político contra Mario Godoy y envía el pedido a análisis técnico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO